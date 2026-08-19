Se desprende una parte del icónico pilar de los acantilados de Moher en Irlanda

Una gran sección del icónico farallón marino de los acantilados de Moher, en Irlanda, el llamado An Branán Mór, se desprendió en aguas del Atlántico el pasado 13 de agosto, según recogen medios como la televisión pública irlandesa o el local Clare Herald. Este emblemático pilar rocoso tiene una altura de 67 metros y es uno de los elementos más fotografiados del país.

Fue precisamente una turista estadounidense que paseaba por la zona la que captó el momento en que una gran parte de uno de los puntos más reconocibles de los acantilados de Moher, en el condado de Clare, cayó de forma espectacular al mar. Poco después, el ferry de la compañía Doolin Ferri Co pasó por la zona y el capitán Jim Griffin captó sus propias imágenes, en las que se aprecia la nueva sección erosionada del farallón.

Video de Facebook sobre el desprendimiento en Moher.

"¡Esto NO es IA! Este vídeo muestra el momento exacto en que una sección del icónico farallón marino de los acantilados de Moher se desprendió y cayó al Atlántico", afirma la compañía en una publicación en sus redes sociales en la que da cuenta de que las imágenes "fueron captadas por Melissa Blackman, una turista de Texas que visitaba Irlanda. Se encontraba en el sendero costero grabando un vídeo cuando, de repente, oyó un fuerte estruendo y vio cómo ocurría todo ante sus ojos".

La empresa que organiza tours en barco en los acantilados de Moher asegura que nunca había visto un desprendimiento de este tipo en los últimos 20 años. "El suceso es un recordatorio impactante de que los acantilados de Moher siguen siendo moldeados continuamente por la inmensa fuerza del Atlántico", subraya la empresa.

Entorno de valor singular

Los acantilados de Moher son uno de los paisajes naturales más conocidos de Irlanda. Están situados en la costa oeste del país, en el condado de Clare, frente al océano Atlántico, cerca de la localidad de Liscannor. En su punto más alto alcanzan los 214 metros sobre el nivel del mar y forman parte del Burren and Cliffs of Moher UNESCO Global Geopark, una zona reconocida por su singular valor geológico, paisajístico y natural.

El farallón afectado por el desprendimiento se conoce como An Branán Mór o Branaunmore, una aguja rocosa de 67 metros situada bajo la torre de O’Brien, uno de los principales miradores del enclave. La propia web oficial de los acantilados recuerda que se trata de un paisaje “activo y dinámico”, modelado de forma continua por la erosión y la fuerza del Atlántico.

Además de su valor geológico, los acantilados son uno de los grandes iconos turísticos de Irlanda. La experiencia de los Cliffs of Moher está considerada la atracción natural más visitada del país: el año pasado recibió un millón y medio de visitantes.