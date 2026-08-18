Vuelta al cole en Catalunya: se mantiene la huelga para el 8 de septiembre, primer día de clase

La portavoz de Ustec, el sindicato mayoritario en la escuela pública catalana, Iolanda Segura, ve complicado que se desconvoque la huelga prevista para el 8 de septiembre, primer día de curso en los centros educativos de Catalunya, y ha denunciado que no hay negociación con el Departament d’Educació. “Tuvimos un encuentro con la consellera a principios de julio y no hemos vuelto a tener más noticias, pese a que le trasladamos que era necesario abrir negociaciones”, ha dicho Segura en declaraciones a Rac1, donde ha constatado que la desconvocatoria es “complicada también por el poco margen de tiempo y porque la cuestión es de gran importancia”.

Segura ha enumerado una serie de cuestiones que deben negociarse, entre ellas el desarrollo del acuerdo suscrito con CCOO y UGT y el que se cerró a final de curso, al que USTEC finalmente no se adhirió porque fue rechazado en una consulta a los docentes. “Es muy difícil reconducirlo antes del día 8, pero es importante que empecemos a sentarnos a negociar y vayamos avanzando en todos los frentes”, ha dicho la portavoz del sindicato, que ha lamentado que Educació pueda pensar que con “lo que se ha firmado ya basta”.

En todo caso, si se produjera algún avance, ha remarcado que la palabra la tiene el colectivo, a través de las asambleas constituidas, que son las que deberían confirmar si quieren seguir adelante con la huelga del día 8. “Los tiempos son muy ajustados, pero veremos. El Govern tiene que poner mucho de su parte para reconducir una crisis grave”, ha concluido.

Sin excursiones ni colonias

Tras las 23 huelgas en el primer semestre del año –26 sumando las tres de las 'bressol'–, repartidas por toda Catalunya y con cuatro paros en todo el territorio (uno en el primer ciclo de huelgas y tres en el segundo), el nuevo curso no empezará de forma más tranquila. Además del anuncio del otoño caliente, 1.335 escuelas e institutos públicos de Catalunya, la mitad de los centros, mantienen su adhesión al manifiesto 'Aturem les sortides i les colònies', en el que los centros señalan que no harán actividades fuera del centro educativo –y aún menos fuera de su jornada laboral– durante este próximo curso