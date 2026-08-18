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Nuevas réplicas del terremoto de Granada y dónde se han sentido

El nuevo seísmo de magnitud 4,8 ha provocado varias réplicas, siendo la última de 4 en el municipio de Alhendín

¿Por qué en Granada se producen tantos terremotos?

Un nuevo terremoto de 4,7 vuelve a sacudir Granada

Un nuevo terremoto de 4,7 vuelve a sacudir Granada

ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS / VÍDEO: SARA FERNÁNDEZ / PI STUDIO

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Cristina Sebastián

Barcelona
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Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 ha sacudido Granada a las 10.37, hora peninsular española, de este martes, 18 de agosto, y ha provocado varias réplicas. Con este nuevo seísmo, ya son seis los terremotos registrados en la provincia andaluza en menos de un mes.

Según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) el epicentro del primer seísmo se ha localizado en el noroeste del municipio de Gójar, en el área metropolitana de la ciudad de Granada. Por el momento, los datos facilitados por el IGN incluyen una intensidad máxima entre V y VI, es decir, entre fuerte y levemente dañino.

Cinco nuevas réplicas

Apenas unos minutos después del terremoto de magnitud 4,8 localizado en Gójar, el mismo municipio ha registrado una réplica de 2,9. En Las Gabias también se ha sentido un temblor de intensidad 2,6 en torno a las 10.47 horas.

A las 10.53 horas, una nueva réplica ha sacudido el sur de la localidad de Churriana de la Vega, en este caso con una magnitud 4 en la Escala de Richter, según ha informado el IGN.

Sobre las 10.43 se ha podido sentir un temblor de magnitud 2,7 en el noroeste de Alhendín, en la comarca de la Vega de Granada, posteriormente, a las 12.39 el suelo ha vuelto a temblar en este municipio, esta vez con una intensidad 4.

Dónde se ha sentido

El IGN destaca que el terremoto ha sido sentido con una intensidad de V-VI nuevamente en la zona sur de Granada capital y en el Área Metropolitana, en municipios como Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias, Alhendín y Otra entre otros. Al ser superficial, este ha sido de nuevo sentido también en todas las comarcas de la provincia, desde la Costa Tropical a la Alpujarra pasando por los Montes Orientales y la zona norte.

Fuera de Granada, se han notificado vibraciones también en numerosos puntos de Jaén, en la costa de Almería y en Córdoba. Lejos de Andalucía, el temblor también ha sido sentido en zonas de Ciudad Real, Albacete, Murcia e incluso Madrid.

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