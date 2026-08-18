Multado un ciclista tras sufrir un accidente y dar positivo en alcohol y drogas

Los Mossos d’Esquadra han denunciado a un ciclista que sufrió un accidente en Monistrol de Montserrat (Barcelona) y que dio positivo en alcohol y drogas.

Según ha informado la policía catalana, el hombre resultó herido leve tras sufrir el accidente y presentaba indicios de circular bajo los efectos del alcohol. En las pruebas realizadas por los agentes, el ciclista dio 1,09 mg/l de alcohol y también positivo en drogas.

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Los Mossos, con la colaboración de los vigilantes municipales, lo identificaron y le realizaron las correspondientes pruebas tras el accidente. Ante los resultados obtenidos, el hombre fue denunciado administrativamente, lo que implica una sanción económica.

Fuente: Regió7