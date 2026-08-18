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En Monistrol de Montserrat

Multado un ciclista tras sufrir un accidente y dar positivo en alcohol y drogas

El hombre resultó herido leve y registró una tasa de 1,09 mg/l de alcohol en la prueba realizada por los Mossos d’Esquadra

Denunciados penalmente dos conductores por circular a más de 120 km/h por la Meridiana y la Diagonal

Un agente de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Tráfico, en una imagen de archivo.

Un agente de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Tráfico, en una imagen de archivo. / MOSSOS / Archivo

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Alba Díaz

Manresa
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Los Mossos d’Esquadra han denunciado a un ciclista que sufrió un accidente en Monistrol de Montserrat (Barcelona) y que dio positivo en alcohol y drogas.

Según ha informado la policía catalana, el hombre resultó herido leve tras sufrir el accidente y presentaba indicios de circular bajo los efectos del alcohol. En las pruebas realizadas por los agentes, el ciclista dio 1,09 mg/l de alcohol y también positivo en drogas.

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Los Mossos, con la colaboración de los vigilantes municipales, lo identificaron y le realizaron las correspondientes pruebas tras el accidente. Ante los resultados obtenidos, el hombre fue denunciado administrativamente, lo que implica una sanción económica.

Fuente: Regió7

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