En Monistrol de Montserrat
Multado un ciclista tras sufrir un accidente y dar positivo en alcohol y drogas
El hombre resultó herido leve y registró una tasa de 1,09 mg/l de alcohol en la prueba realizada por los Mossos d’Esquadra
Denunciados penalmente dos conductores por circular a más de 120 km/h por la Meridiana y la Diagonal
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Alba Díaz
Manresa
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Los Mossos d’Esquadra han denunciado a un ciclista que sufrió un accidente en Monistrol de Montserrat (Barcelona) y que dio positivo en alcohol y drogas.
Según ha informado la policía catalana, el hombre resultó herido leve tras sufrir el accidente y presentaba indicios de circular bajo los efectos del alcohol. En las pruebas realizadas por los agentes, el ciclista dio 1,09 mg/l de alcohol y también positivo en drogas.
Los Mossos, con la colaboración de los vigilantes municipales, lo identificaron y le realizaron las correspondientes pruebas tras el accidente. Ante los resultados obtenidos, el hombre fue denunciado administrativamente, lo que implica una sanción económica.
Fuente: Regió7
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