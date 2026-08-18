Lluís Font, de la clínica veterinaria Bestiari de Manresa: "Mojar al perro en exceso también puede favorecer problemas de piel"

Lluís Font es veterinario de la clínica Bestiari de Manresa, situada en la calle Súria. Con la llegada de las olas de calor, el profesional pone el énfasis en la importancia de mantener una temperatura adecuada y una buena ventilación para garantizar el bienestar de los animales. En este sentido, alerta de que mojarlos constantemente para mantenerlos «frescos» puede generar un exceso de humedad y favorecer la aparición de problemas en la piel.

Si tuvierais que dar solo tres recomendaciones para proteger a una mascota en verano, ¿cuáles serían?

La primera es evitar salir durante las horas de máxima calor. Al igual que nosotros no saldríamos a correr a las dos del mediodía, los animales tampoco deberían hacerlo. Lo mejor es pasearlos a primera hora de la mañana o por la tarde-noche, cuando las temperaturas son más suaves. Los perros, además, no son conscientes del riesgo que supone correr detrás de una pelota o hacer ejercicio cuando hace mucho calor, y esto puede acabar provocando problemas.

La segunda es asegurarse de que siempre dispongan de un lugar con sombra, buena ventilación y agua fresca. Si se dispone de aire acondicionado, se puede utilizar, pero siempre de manera moderada para que el animal tenga un espacio donde refugiarse del calor.

Y, por último, es muy importante no dejarlos nunca dentro del coche ni en espacios cerrados o expuestos al sol, aunque parezca que solo serán cinco minutos.

¿El aire acondicionado puede ser perjudicial para la salud de los animales si se utiliza de manera continuada?

Puede serlo si se hace un mal uso. Al igual que ocurre con las personas, un aire acondicionado demasiado frío o que no tenga un buen mantenimiento puede favorecer problemas respiratorios o agravar algunas alergias. Por ello, la recomendación es mantener una temperatura moderada, alrededor de los 25 grados, y evitar que la corriente de aire frío incida directamente sobre el animal durante muchas horas.

¿El verano es una época con mayor presencia de pulgas, garrapatas o mosquitos?

Sí. La temporada de parásitos comienza habitualmente con la llegada de la primavera y se alarga durante todo el verano. Uno de los que más preocupa es el mosquito transmisor de la leishmaniosis, una enfermedad que sigue estando muy presente. Hace unos años, la desparasitación se concentraba sobre todo durante los meses más calurosos, pero con el aumento de las temperaturas los veterinarios ya recomiendan proteger a los animales durante todo el año, porque los parásitos prácticamente no dejan de estar activos.

¿Hay algún mito sobre el calor y los animales que habría que desmentir?

Sí. Uno de los más habituales es pensar que no pasa nada por dejar a un perro cinco minutos dentro del coche o al sol. Es una situación muy peligrosa. Los animales no regulan la temperatura corporal igual que las personas. Solo transpiran a través de las almohadillas plantares y disipan el calor principalmente respirando con la boca abierta. Cuando la temperatura es muy elevada, este mecanismo deja de ser suficiente y pueden sufrir un golpe de calor en muy poco tiempo. Este riesgo es todavía mayor en animales de edad avanzada, con problemas respiratorios o cardíacos o con dificultades para regular la temperatura corporal.

¿Hay enfermedades que empeoren durante los meses de verano?

Sí. Sobre todo las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. También son especialmente sensibles las razas braquicéfalas, como los bulldogs, los carlinos o los gatos persas, porque su anatomía ya les dificulta la respiración y, con el calor, todavía les cuesta más regular la temperatura. Además, los animales epilépticos pueden tener más facilidad para sufrir crisis durante estos períodos, y los animales geriátricos o con sobrepeso también presentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones.

¿Qué riesgos comporta caminar sobre el asfalto cuando hace mucho calor?

El asfalto puede llegar a provocar quemaduras en las almohadillas plantares. Una manera muy sencilla de comprobar si está demasiado caliente es poner la mano sobre él durante cinco o diez segundos. Si nosotros no podemos aguantarla, el animal tampoco debería caminar sobre esa superficie. Siempre que sea posible, es preferible pasear por zonas con tierra, césped o bosque, que mantienen una temperatura mucho más baja que la del asfalto o el cemento.

¿Qué maneras seguras hay de ayudarles a refrescarse?

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Sí. Lo más importante es que siempre tengan agua fresca disponible y cambiarla con frecuencia para evitar que se caliente. También es recomendable que dispongan de varios espacios con sombra y buena ventilación donde puedan descansar. Los animales suelen buscar de manera natural superficies frescas, como el suelo de baldosas, porque les ayuda a perder calor. En cambio, no es recomendable mojarlos constantemente, ya que el exceso de humedad también puede favorecer problemas de piel. Es más útil garantizar una buena circulación de aire que mantener al animal mojado durante todo el día.