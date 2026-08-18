Un grupo de monjas italianas se rebela por la concesión de una playa que gestionan desde los años setenta

Una congregación de monjas de Spotorno, un municipio de la región de Liguria en Italia, se enfrenta al Ayuntamiento por la gestión de una playa que administran desde los años setenta. Las Hermanas de la Caridad de Santa María, encabezadas por sor Miranda, de más de 80 años de edad, temen perder la concesión del complejo Bagni Gino Garrone, una zona de playa de unos 50 metros donde también se desarrollan actividades para niños.

El alcalde Mattia Fiorini quiere sacar la concesión a concurso y aplicar las nuevas normas sobre las playas. Las religiosas, que consideran que el espacio tiene una importante función social, rechazan la decisión y piden mantener su gestión.

El Ayuntamiento quiere cambiar el modelo

Según explica el diario italiano 'Corriere della Sera', el alcalde sostiene que la concesión debe adaptarse a las normas actuales y a los principios de la Directiva Bolkestein, que establecen criterios de competencia para la adjudicación de espacios públicos.

El Ayuntamiento también pretende aumentar las zonas de playa de acceso gratuito. El nuevo plan municipal contempla reservar alrededor del 40 % del litoral para uso libre o libre equipado, frente al reducido porcentaje disponible hasta ahora que consiste tan solo de un 3,5%.

"Las monjas tendrán que presentarse al concurso como los demás", sostiene el alcalde. Para el Ayuntamiento, la concesión del lido Gino Garrone ya no puede considerarse una concesión de beneficencia. Según Fiorini, la Capitanía Marítima la considera actualmente una concesión balnearia ordinaria, con servicios de pago como tumbonas y sombrillas.

Las religiosas reivindican su labor social

Las monjas rechazan que su playa sea considerada únicamente como una concesión balnearia. Según el diario italiano, la comunidad defiende que el espacio está ligado a una trayectoria de actividades sociales y educativas desarrolladas durante décadas. La congregación teme que perder la concesión tenga consecuencias para el resto de sus actividades. "Es nuestra. ¿Por qué quiere el Ayuntamiento quitarnos la playa?", plantea sor Miranda, que advierte de que, si no consiguen mantenerla, podrían tener dificultades incluso para garantizar la continuidad de la escuela infantil.

Ahora comienza una nueva etapa marcada por el fin de las renovaciones automáticas y la convocatoria de concursos públicos. El Ayuntamiento prevé publicar las licitaciones entre octubre y noviembre, mientras que las nuevas concesiones se adjudicarán durante los primeros meses de 2027.

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Por el momento, mientras la tensión crece en las playas y las calles de Spotorno, el Ayuntamiento trata de encontrar una salida negociada que evite que la disputa entre las monjas y el alcalde termine finalmente en los tribunales.