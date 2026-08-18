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Un fallo en el aire acondicionado obliga a suspender un tren de Rodalies en El Prat y a desalojar a los pasajeros

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Unos pasajeros se bajan en la estación de El Prat de Llobrgat.

Unos pasajeros se bajan en la estación de El Prat de Llobrgat. / MANU MITRU / EPC

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Barcelona
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Un fallo en el sistema de aire acondicionado en un tren de línea R15 de Regionals (Barcelona-Reus) ha obligado a desalojar a los pasajeros en la estación de El Prat de Llobregat ante las altas temperaturas que se estaban registrando en el interior de los vagones. Según ha informado Rodalies a través de su cuenta oficial de X, "una incidencia técnica" ha obligado a que los pasajeros hicieran transbordo con otro tren. A través de redes sociales, algunos usuarios han denunciado que la situación en el tren donde ha fallado la climatización era "asfixiante" y que su remplazo era otro tren de Regionals que venía detrás –en este caso de la R16 (Barcelona-Tortosa)– que ya se ha detenido lleno cuando ha llegado a la estación de El Prat.

La situación recuerda a algunos momentos vividos durante la mañana del pasado miércoles 12 de agosto, jornada del eclipse. En algunas circulaciones del corredor sur de Regionals, que conectaban Barcelona con la franja de totalidad del fenómeno astronómico, se produjeron situaciones de tensión ya que los trenes eran cortos y se formaron aglomeraciones que aumentaron aún más la sensación de calor en los vagones. En alguna ocasión, los pasajeros bloquearon las puertas para intentar que entrara aire.

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En este sentido, el gerente de operaciones de Rodalies, David Andrés, defendió que los problemas de climatización con los trenes se entendían como "averías" y que, de detectarse, se inmoviliza al tren y no se le permite recoger viajeros. Sin embargo, Andrés reconoció que cuando se producen situaciones de hacinamiento la sensación dentro de los vagones puede ser muy incómoda.

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