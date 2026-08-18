Un inusual estudio científico sobre ronquidos desvela dónde se originan los más comunes y da pistas sobre cómo prevenirlos

La mitad de la población adulta ronca. Según apuntan algunos estudios, casi el 40% de los hombres y el 20% de las mujeres lo hacen de forma habitual. Y aun así, en muchos casos todavía no está claro por qué. Los médicos afirman que un porcentaje de las personas que roncan lo hacen como consecuencia de una apnea del sueño, un trastorno grave en el que la respiración se detiene y se reinicia de forma repetida mientras se duerme. ¿Pero y qué pasa con todos los demás? ¿De dónde vienen los ronquidos comunes y, sobre todo, qué podemos hacer para detenerlos?

Ante la falta de respuestas a estas preguntas, que para muchos implican una considerable pérdida de horas de sueño, un equipo sueco de investigadores ha llevado a cabo un inusual estudio para entender las causas de este fenómeno que afecta a millones de personas y buscar posibles soluciones para salvaguardar su descanso (y el de las personas con quien comparten cama).

El trabajo se basa en una simulación del flujo de aire en las vías respiratorias para identificar las causas del sonido al roncar

El trabajo, publicado este martes en la revista 'Physics of Fluids', ha sido desarrollado por un equipo de científicos del Royal Institute of Technology de Suecia bajo una curiosa premisa. Y es que, según explican los científicos, la mayoría de trabajos realizados hasta ahora sobre ronquidos han "simplificado en exceso" el problema y no han explicado, por ejemplo, "la interacción entre el flujo de aire, el movimiento de los tejidos y la generación de sonido" que se produce al roncar. Es por eso que, para solventar dudas, los expertos crearon un modelo computacional avanzado para simular el entorno de las vías respiratorias superiores y estudiar en detalle cómo el aire entra al sistema y, sobre todo, en qué circunstancias pasa desapercibido y cuándo, en cambio, provoca un ruido a veces ensordecedor. Y fue ahí donde llegó el gran hallazgo del estudio.

Posible origen

Nuestro paladar está divido en distintas partes. La primera, situada justo detrás de los dientes, es una superficie muy rígida, "casi ósea", que se extiende hasta casi el final de la cavidad bucal. Ahí el aire apenas provoca alteraciones debido, en gran parte, a la rigidez misma de la estructura. Pero la cosa cambia al llegar al paladar blando, situado al fondo de la boca y caracterizado por presentar "una textura más suave, casi esponjosa". Los modelos indican que es ahí donde se generan los ronquidos más comunes. Los expertos afirman que, en la mayoría de casos, estos sonidos se producen cuando se da "la entrada de un flujo de aire irregular a través de los tejidos blandos de la boca" que, al rebotar en el fondo de la cavidad bucal, produce y amplifica el característico sonido. De ahí la posible causa de los ronquidos más comunes que se repiten noche tras noche en millones de hogares.

El estudio sugiere que reducir la vibración del paladar blando podría ser una vía para disminuir los ronquidos nocturnos

¿Pero qué podríamos hacer para prevenirlos? El estudio afirma que aún estamos muy lejos de encontrar una solución universal a los ronquidos o un Santo Grial del descanso silencioso pero que, gracias a este curioso trabajo, quizás estamos un paso más cerca de dar con posibles remedios. "Nuestros resultados sugieren que reducir la vibración del paladar blando o la carga aerodinámica inestable puede ayudar a disminuir los ronquidos palatinos", afirman los autores de este trabajo experimental, que apuntan a la posible búsqueda de tratamientos de rigidez del paladar como forma de "reducir la vibración y las condiciones mecánicas" detrás de estos ruidos. O al menos intentarlo.