Los médicos reclaman cribados rápidos de tuberculosis a los migrantes llegados a Ceuta: "Es medicina de urgencia"

Los epidemiólogos reclaman cribados precoces de tuberculosis en las personas migrantes que están llegando a Ceuta, tal y como marcan las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Aun así, precisan que el riesgo de contagio para la población general "es muy bajo". La tuberculosis es una infección muy asociada a los hacinamientos, a las malas condiciones de vida y al sinhogarismo.

"Las personas subsaharianas [Marruecos tiene una incidencia de tuberculosis 10 veces superior a España y los países subsaharianos, el doble o más que Marruecos] que llegan a Europa tienen a sus espaldas una travesía de mucho tiempo, con condiciones de vida muy malas. Vienen de países con mucha tuberculosis. Aunque las circunstancias son muy complicadas, habría que revisar a todas estas personas. No se está haciendo", defiende en declaraciones a EL PERIÓDICO el epidemiólogo Joan Caylà. "Los hacinamientos hacen que la tuberculosis sea de fácil transmisión y los retrasos diagnósticos favorecen la transmisión y los brotes epidémicos", insiste Caylà, quien cree que deben hacerse "cribados precoces" en estas personas.

"Vienen de países con mucha tuberculosis. Aunque las circunstancias son muy complicadas, habría que revisar a todas estas personas. No se está haciendo" Joan Caylà, epidemiólogo

En España, en 2024 —último año del que se tienen cifras—, se notificaron 4.624 casos de tuberculosis, según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De ellos, 354 fueron considerados importados y el resto, 4.270, fueron autóctonos. La tasa de tuberculosis en el país fue de 8,8 casos por 100.000 habitantes. En Catalunya, por su parte, ese año se notificaron 1.219 casos, según la Conselleria de Salut, con una incidencia de 15,2 casos por 100.000 habitantes, un 17% superior a la de 2023. Los especialistas están convencidos de que en 2025 aumentaron los casos.

"Lo ético es revisar rápidamente"

Según Caylà, lo que no es "ético" es recibir a personas que viven "en estas circunstancias" y "no revisarlas de forma rápida". "Si revisamos a estas personas y vemos que tienen una infección de este tipo se pueden beneficiar de un tratamiento precoz, así como evitar contagios. Eso no es discriminar a inmigrantes. Discriminarlos sería no hacerlo. Tenemos que priorizarlo", urge Caylà, quien recuerda, además, que la incidencia de la tuberculosis en Catalunya y España "está aumentando". "También puede influir que Catalunya detecta más que otras comunidades", precisa. Y, también, que esta comunidad recibe más inmigración que otras.

Este epidemiólogo insiste en que es necesario, de acuerdo con el Plan de Acción Humanitaria que se está impulsando en Ceuta, "realojar" a los recién llegados a Ceuta —algunos están en barracas en las playas—para "descartar" la tuberculosis y otras infecciones. "Tenemos que incidir en la detección precoz. Hay que hacer cribados en las personas que llegan de otros países", dice Caylà.

"Contagio difícil"

Para el Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Germans Trias i Pujol(Can Ruti, en Badalona), Pere-Joan Cardona, también es urgente hacer en Ceuta un "sistema de cribado de tuberculosis". "Es medicina de urgencia", destaca este microbiólogo clínico especialista en epidemiología molecular o genómica. "La epidemiología genómica nos permite acertar bastante en cuál ha sido el foco. Pero en el caso de Ceuta no nos sirve porque es una circunstancia mucho más aguda", dice Cardona.

La transmisión de la tuberculosis es aérea, pero el contagio no es tan fácil como con la gripe o el covid-19. "En la tuberculosis el contacto tiene que ser estrecho y continuo para que haya contagio", añade. En adultos, solo un 3% de la gente infectada desarrolla la enfermedad. Además, el doctor Cardona descarta que en Ceuta se vaya a producir un "brote inmenso". "La experiencia nos dice que donde más transmisión hay es en recién llegados que hace más de cinco años que viven aquí, que no se acaban de establecer y que viven en precariedad. Así que, en el caso de Ceuta, el riesgo para la población es muy bajo", sostiene Cardona.

En Catalunya, recuerda, existen desde hace años "planes" para recibir a personas de otros países, "siempre y cuando entren por los circuitos sanitarios habituales", como pueden ser los centros de salud. "El problema es cuando la persona vive una situación de vulnerabilidad y no se puede acceder a ella a través del sistema", concluye este microbiólogo.