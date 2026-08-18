Los centros de formación de adultos acreditarán competencias básicas para facilitar el acceso a la FP

Los Centros de Formación de Adultos (CFA) evaluarán y acreditarán las competencias básicas de personas que no disponen de la titulación académica necesaria para acceder a determinadas formaciones profesionales. La medida se implantará de forma piloto durante el curso 2026-2027 a raíz de un convenio entre el Departament d’Educació i Formació Professional y el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), adscrito al Departament d’Empresa i Treball. Las competencias que se evaluarán serán las de lengua catalana y castellana, matemáticas y competencia digital. La inversión prevista para desplegar el proyecto es de 1,27 millones de euros.

La prueba piloto se centrará en las personas que quieren acceder a certificados profesionales de las áreas profesionales de Electricidad y electrónica, Energía y agua, Instalación y mantenimiento y Seguridad y medio ambiente, consideradas de alta demanda laboral.

El objetivo es facilitar el acceso a esta formación y contribuir a la mejora de la cualificación y de las oportunidades de inserción o reinserción laboral, favoreciendo un mejor ajuste entre estructura ocupacional, estructura productiva y oferta laboral.

El SOC actualmente ofrece una oferta de grados C —certificados profesionales— a las personas en situación de desempleo, pero no todos los interesados cumplen los requisitos académicos de acceso a los niveles 2 y 3, en los que se requiere, respectivamente, la ESO y un título de bachillerato o de técnico.

Por ello, la normativa prevé que se realicen pruebas de acceso específicas. Por ejemplo, en 2024 el 40% de los alumnos accedían por esta vía a una formación de grado C de nivel 2 o 3. Según los departamentos, esto demuestra que existe un porcentaje elevado de personas que no cumplen los requisitos académicos para poder cualificarse.

Además, cabe recordar que todos los ciclos formativos de grado medio y superior tienen una reserva del 10% de las plazas para personas que dispongan de un certificado profesional. Por ello, los departamentos consideran que esta opción supone un impulso muy relevante a la continuidad formativa.

Por todo ello, el convenio fija que el Departament d’Educació i FP y el SOC colaboren en el despliegue de este procedimiento de evaluación y acreditación, incluyendo un modelo de orientación y promoción de la participación, una guía informativa, el diseño de herramientas, modelos y pruebas de evaluación, la elaboración del contenido formativo, entre otras actuaciones.