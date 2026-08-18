Viajes
De camino a una despedida de soltero en Mallorca: Un piloto de Ryanair expulsa a unos pasajeros borrachos y la situación acaba descontrolándose
El incidente tuvo lugar a última hora de la noche del viernes (14 de agosto) en el aeropuerto de Klagenfurt, cuando un grupo de viajeros se disponía a volar a Palma
Patrick Schirmer Sastre
Grave incidente en el aeropuerto de Klagenfurt: la Policía detuvo el viernes por la noche (14 de agosto) a varios miembros de un grupo de ocho personas que viajaba a Mallorca para celebrar una despedida de soltero, según informó la Dirección de la Policía Regional de Carintia en un comunicado.
De acuerdo con esta información, los hechos ocurrieron alrededor de las 22.40 horas. El piloto del vuelo FR2172 de Ryanair se negó a permitir embarcar a dos hombres del grupo debido a que se encontraban en avanzado estado de embriaguez. La decisión dio lugar a una discusión que obligó a solicitar la intervención de la Policía.
Los dos hombres insultaron a los agentes que acudieron al lugar y tuvieron que ser trasladados a dependencias policiales para esclarecer su identidad.
Agresiones físicas contra la Policía
El resto del grupo también abandonó el avión poco después y provocó tal altercado que fue necesario volver a requerir la presencia de los agentes. Cuatro hombres del grupo se mostraron extremadamente agresivos con la Policía y, según el comunicado, llegaron incluso a producirse agresiones físicas contra los agentes.
Cuatro personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad, mientras que otra fue arrestada por una infracción administrativa. Un agente resultó herido leve durante la intervención.
El avión pudo finalmente despegar sobre las 23.20 horas, con unos 70 minutos de retraso, y llegó a Mallorca alrededor de la una de la madrugada.
Que el piloto de Ryanair actuara con tanta firmeza frente a los turistas ebrios no resulta especialmente sorprendente. La aerolínea irlandesa de bajo coste mantiene desde hace tiempo una política de tolerancia cero ante los incidentes a bordo relacionados con el consumo de alcohol o drogas.
El consejero delegado de la compañía, Michael O'Leary, ha reclamado en varias ocasiones que se limite la venta de alcohol en los aeropuertos. La aerolínea sostiene que los incidentes provocados por pasajeros conflictivos generan importantes costes económicos.
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Fuente: Diario de Mallorca
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