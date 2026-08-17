Un estudio de la UPV identifica zonas de riesgo para las mujeres que no aparecen en los registros oficiales

Un estudio internacional liderado por la Universitat Politècnica de València (UPV) revela que las estadísticas policiales son fundamentales para conocer la violencia contra las mujeres, pero no muestran toda la realidad porque existen zonas de riesgo que pasan desapercibidas en los registros oficiales, informa la agencia Efe.

"Combinar datos oficiales con información aportada por la ciudadanía y redes sociales permite identificar espacios donde las mujeres se sienten inseguras aunque apenas existan denuncias", apunta Ana Belén Anquela, investigadora del departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV y autora principal del estudio.

El trabajo, publicado en la revista 'Cities', analiza tres ciudades: València, Toluca (México) y Dublín (Irlanda). Las autoras han estudiado información procedente de mapas colaborativos elaborados por la ciudadanía, publicaciones en la red social X y registros policiales. Además, han comparado distintos momentos del día y de la semana, según la UPV.

"Los datos policiales son imprescindibles, pero por sí solos no permiten comprender cómo experimentan las mujeres la seguridad en el espacio público. Incorporar la percepción ciudadana ayuda a detectar problemas que de otra forma permanecerían ocultos", explica Eloina Coll, investigadora del departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV y coautora del trabajo.

La investigación pone de manifiesto el valor de la ciencia ciudadana para completar la información disponible sobre seguridad urbana.

En este sentido, los mapas participativos, donde las propias mujeres señalan los lugares en los que se sienten inseguras, ofrecen resultados especialmente consistentes en las tres ciudades analizadas; las redes sociales también aportan información útil, aunque su capacidad depende del contexto y del grado de utilización de estas plataformas.

Políticas más eficaces

"Combinar distintas fuentes de información proporciona una visión mucho más completa de la violencia en los espacios urbanos y puede ayudar a diseñar políticas públicas más eficaces para prevenirla", destaca Angel Martín, investigador de la UPV y coautor también del trabajo.

En el estudio ha participado también Sandra Hernández Zetina, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México y doctoranda en Ingeniería Geomática en la Universitat Politècnica de València.

"Este trabajo forma parte de mi investigación doctoral y muestra cómo la Ingeniería Geomática puede transformar las experiencias cotidianas de las mujeres en conocimiento territorial útil para comprender la seguridad urbana", ha explicado.

Más allá de generar datos, el objetivo es convertir esas experiencias en evidencia que permita identificar patrones espaciales, fortalecer la inteligencia territorial y aportar elementos para una gobernanza urbana más sensible a las realidades que viven las mujeres en el espacio público, ha señalado Sandra Hernández.

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