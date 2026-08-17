Puigcerdà pide sensatez a los conductores para prevenir el colapso en agosto: "Evitemos las dobles filas y las retenciones"

Puigcerdà y buena parte de los núcleos urbanos de la Cerdanya sufren estos días de agosto, coincidiendo con el gran incremento de población, los efectos del estacionamiento incorrecto de algunos conductores. Es habitual encontrar vehículos aparcados en zonas donde no está permitido o incluso detenidos en plena vía mientras sus acompañantes entran en los comercios. Estas paradas, aunque sean de pocos minutos, pueden acabar provocando retenciones en cadena en calles con una elevada intensidad de tráfico.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Puigcerdà ha activado una campaña de concienciación sobre el uso del espacio público, con especial atención a las dobles filas, las retenciones y la ocupación indebida de los espacios reservados. La iniciativa coincide con el pico turístico del mes de agosto, cuando la población de la localidad puede llegar a multiplicarse por cinco y también aumenta considerablemente el número de vehículos que circulan por sus calles.

La campaña, impulsada por la Concejalía de Seguridad y Movilidad, se difunde mediante un cartel con un mensaje directo: «Evitemos las dobles filas y las retenciones», respetando los espacios reservados. El consistorio recuerda que los estacionamientos y las paradas en lugares no autorizados pueden afectar a la circulación y dificultar las tareas de reparto a los establecimientos comerciales.

El cartel establece tres objetivos de la campaña: facilitar el suministro a los comercios, mejorar la circulación y aumentar la seguridad vial. El Ayuntamiento pide a los conductores que eviten estacionar en doble fila y que respeten las zonas reservadas para carga y descarga, que no están concebidas como espacios de aparcamiento.

Para facilitar el estacionamiento durante los periodos de máxima afluencia, el Ayuntamiento de Puigcerdà habilita y señaliza desde hace años aparcamientos provisionales en solares situados a las afueras del núcleo urbano. Estos espacios permiten ampliar temporalmente la oferta de estacionamiento y absorber parte del incremento de vehículos que llega a la localidad durante el verano. El consistorio considera que la existencia de estas alternativas debería evitar que los conductores opten por realizar paradas o estacionamientos irregulares en el centro.

La problemática se hace especialmente visible durante las semanas de máxima afluencia turística, cuando una parada puntual puede tener consecuencias sobre toda la calle. Un vehículo que permanece detenido mientras espera a sus ocupantes puede obligar al resto de conductores a frenar o cambiar de carril, generar una primera retención y acabar provocando colas sucesivas en otros puntos de la vía.

Además, los vehículos mal estacionados pueden impedir el paso de los vehículos de reparto y dificultar el suministro de los comercios. Las zonas de carga y descarga están pensadas para que comerciantes, transportistas y repartidores puedan realizar su trabajo con agilidad y para que la actividad comercial de la localidad se desarrolle con normalidad.

La campaña apela así a la responsabilidad de los conductores con el lema «Entre todos hacemos un municipio más ordenado». El consistorio defiende que el respeto por los espacios reservados y el uso correcto de las zonas de aparcamiento son especialmente necesarios durante agosto, cuando el aumento de población y de vehículos pone a prueba la capacidad viaria de Puigcerdà y del resto de núcleos urbanos de la comarca.

Fuente: Regió7