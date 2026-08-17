"¿Y si Sevilla volviera a tener playa?": el PSOE propone un plan para recuperar una zona de baño en el Guadalquivir

"Ya es hora de hacer realidad el proyecto de una playa en Sevilla, o al menos, unas piscinas públicas y al aire libre en el margen fluvial", escribía hace un mes en este periódico Reyes Gallegos. Esta doctora arquitecta y urbanista, docente en el Dpto. de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, recordaba la playa María trifulca, en los bajos el actual puente del Quinto Centenario de Sevilla, entonces arenales, que hacía de zona de baño y recreativa hasta finales de los 50. O zonas del río como los Humeros o San Jerónimo (tras las vías del tren).

Gallegos llegó a proponer a la Gerencia de Urbanismo un proyecto que tenía como referencia las piscinas públicas de Oporto y planteaba para el Paseo Juan Carlos I (Torneo) unas zonas deportivas y jardines drenantes y unas piscinas públicas y al aire libre que recuperaban el agua del río y de la lluvia, y la filtraba mediante sistemas naturales. Como ha pasado en París o en otras ciudades europeas con menos problemas climáticos que Sevilla, como Berlín o Copenhague.

Esta idea va en la línea del debate que pretende abrir el portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Según ha expresado este domingo, quiere recuperar estudios sobre la utilización del Guadalquivir como espacio de baño y encaminarlo hacia un análisis riguroso de su viabilidad técnica, ambiental, sanitaria y económica.

Antonio Muñoz plantea estudiar unas zonas de baño en el río Guadalquivir de Sevilla

Muñoz defiende que Sevilla ha tenido zonas de baño vinculadas al río y, durante más de dos décadas, distintos gobiernos municipales y proyectos de ciudad han estudiado fórmulas para recuperar esa relación, desde playas urbanas hasta piscinas fluviales o espacios recreativos en las márgenes.

"Creo que merece la pena volver sobre esta cuestión, pero hacerlo con seriedad. No quiero anunciar una playa ni ponerle fecha a algo que antes necesita estudios y garantías. Quiero saber si hoy es posible recuperar espacios de baño vinculados al Guadalquivir y, si lo es, qué modelo sería el más adecuado para Sevilla", ha explicado Muñoz.

Para Muñoz, habría que empezar por determinar la calidad y condiciones del agua, los requerimientos sanitarios y de seguridad, las afecciones ambientales, las posibles localizaciones, las alternativas técnicas y una primera estimación económica. "Solo a partir de esas conclusiones tendría sentido decidir si Sevilla puede desarrollar una playa urbana, piscinas vinculadas a la dársena, espacios controlados de baño u otra solución", afirman desde el PSOE.

"No quiero vender una imagen bonita. Quiero saber si se puede hacer. Y para eso hacen falta técnicos, análisis del agua, seguridad, medio ambiente, costes y posibles ubicaciones. Si los estudios dicen que es viable, entonces tendremos una base seria para construir un proyecto. Y si dicen que no lo es, habrá que buscar otras alternativas", ha afirmado el portavoz socialista, que pone como ejemplo a París, Berlín, Madrid y Zaragoza, "que con el aumento de temperaturas y veranos cada vez más largos han adecuado sus ríos en algunos tramos para el baño público".

“Tenemos un río extraordinario atravesando Sevilla. Durante décadas hemos avanzado mucho en recuperar sus márgenes para pasear, hacer deporte o disfrutar de la ciudad. La pregunta ahora es si podemos dar un paso más. No debemos responder con una ocurrencia ni con una promesa. Debemos responder con un estudio serio", prosigue Antonio Muñoz.

Los antecedendes de playa en Sevilla que recuerda el PSOE

En un comunicado, el PSOE desarrolla que la propuesta cuenta con antecedentes. A finales de los años noventa se planteó una playa urbana en San Jerónimo y, posteriormente, los gobiernos socialistas también exploraron nuevas formas de relación entre Sevilla y el río.

Durante la alcaldía de Alfredo Sánchez Monteseirín, el Ayuntamiento trabajó en la recuperación de las márgenes del Guadalquivir y llegó a plantear en 2005 zonas de solárium junto al río, tomando como referencia experiencias desarrolladas en otras ciudades europeas.

Continúa explicando el PSOE que en 2011, Juan Espadas incorporó a su Proyecto Guadalquivir una playa urbana en San Jerónimo, integrada en una actuación más amplia de carácter ambiental, deportivo y recreativo para recuperar las márgenes y acercar el río a la ciudadanía.

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En otros mandatos municipales también se plantearon piscinas fluviales y diferentes alternativas de ocio relacionadas con la dársena. "Hay antecedentes suficientes para no presentar esto como una idea nueva. Se ha hablado mucho del río y se han sucedido proyectos que por distintas razones no llegaron a desarrollarse. Precisamente por eso creo que ahora debemos empezar por lo esencial: saber qué es realmente viable", ha señalado Muñoz.