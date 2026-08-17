Migración
Interceptan de madrugada 27 migrantes tras llegar en una patera a Formentera
El "incidente" se ha producido a las 00.45 horas
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Un total de 27 personas de origen subsahariano han llegado a la costa de Formentera durante la madrugada de este lunes, en la zona de Es Caló, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en las islas.
El "incidente" se ha producido a las 00.45 horas, cuando se ha registrado la llegada de estas 27 personas a la línea de costa de la isla.
En el operativo han intervenido agentes de la Guardia Civil de Formentera y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
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