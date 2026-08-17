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Migración

Interceptan de madrugada 27 migrantes tras llegar en una patera a Formentera

El "incidente" se ha producido a las 00.45 horas

Archivo - Un barco de salvamento marítimo, a 9 de julio de 2026, en Santurce, Vizcaya, País Vasco (España).

Archivo - Un barco de salvamento marítimo, a 9 de julio de 2026, en Santurce, Vizcaya, País Vasco (España). / David de Haro - Europa Press - Archivo

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Las Palmas
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Un total de 27 personas de origen subsahariano han llegado a la costa de Formentera durante la madrugada de este lunes, en la zona de Es Caló, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en las islas.

El "incidente" se ha producido a las 00.45 horas, cuando se ha registrado la llegada de estas 27 personas a la línea de costa de la isla.

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En el operativo han intervenido agentes de la Guardia Civil de Formentera y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

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