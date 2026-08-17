Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodriTerremoto GranadaPantanoCeutaPSOEAssumpta SernaZapateroBarçaLucía CaramRodri electricista
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: Un muerto y tres heridos en un accidente de un camión de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

La era de los megaincendios desata la emergencia en España: "No esperábamos fuegos así de violentos hasta 2050 y aquí están"

Un equipo de científicos se enrola por primera vez en las labores de extinción de los incendios: "Alertamos a los bomberos de las zonas más peligrosas"

Incendio forestal en la Vall D'Uixó

Incendio forestal en la Vall D'Uixó / Fernando Bustamante / LEV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rosa Mari Sanz

Jose Real

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro.

La situación de los incendios en España es muy complicada, especialmente en el sur y en el norte del país. En Huelva, el fuego de Niebla ya ha quemado más de 38.000 hectáreas . Mientras tanto, en Huesca, un incendio ha obligado a que muchas personas tengan que dejar sus casas a toda prisa por seguridad. Lleva más de 16.000 hectáreas afectadas.

Noticias relacionadas

Mapa de ubicación del incendio en Aragón.
Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.
Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
  2. El ‘gap year’ gana terreno en España: por qué cada vez más jóvenes paran un año antes de la universidad
  3. El Meteocat activa la alerta máxima en Catalunya por tiempo violento: granizo, viento y posibles tornados
  4. Mohamed Chaib, primer diputado de origen marroquí de España: 'No se puede dejar a los menores de Ceuta en el limbo mientras los gobiernos se ponen de acuerdo
  5. El terremoto de Granada sorprende a un youtuber en pleno directo
  6. Cambio de tiempo radical en España: este sábado llega una dana con fuertes tormentas y descenso de las temperaturas
  7. El verano pone a prueba nuestra capacidad de fijar límites: “¿Cómo le digo a mi amigo que no me apetece su plan sin que se enfade?”
  8. Las imágenes y vídeos que deja el terremoto de Granada

Un muerto y tres heridos en un accidente de un camión de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Un muerto y tres heridos en un accidente de un camión de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Catalunya revisará la protección de los Bombers tras sus quejas por exposición a tóxicos

Catalunya revisará la protección de los Bombers tras sus quejas por exposición a tóxicos

América Valenzuela, química: "El polvo de cada casa es único e irrepetible, como una huella dactilar"

América Valenzuela, química: "El polvo de cada casa es único e irrepetible, como una huella dactilar"

Qué hacer ante un ahogamiento infantil: cómo actuar con rapidez paso a paso

Qué hacer ante un ahogamiento infantil: cómo actuar con rapidez paso a paso

Decathlon apuesta por Barcelona con una nueva tienda en el corazón de L’Eixample

Decathlon apuesta por Barcelona con una nueva tienda en el corazón de L’Eixample

Fue condenado por violar a su hermana pequeña 19 años después: ahora ordenan repetir el juicio

Fue condenado por violar a su hermana pequeña 19 años después: ahora ordenan repetir el juicio

Tres muertos, uno de ellos menor, en un tiroteo en Huelva

Tres muertos, uno de ellos menor, en un tiroteo en Huelva

Muere un parapentista al precipitarse al vacío en Cáceres

Muere un parapentista al precipitarse al vacío en Cáceres