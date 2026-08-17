Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: Un muerto y tres heridos en un accidente de un camión de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Estabilizado tras nueve días y 38.000 hectáreas afectadas el incendio de Niebla (Huelva)

El Plan Infoca ha dado por estabilizado este domingo, tras nueve días de trabajo, el incendio forestal declarado el pasado día 6 en Niebla (Huelva) y que ha afectado a más de 38.000 hectáreas de 11 términos municipales.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado, donde además ha informado de que se va a proponer el regreso a sus viviendas de las 417 personas que continuarán en desalojo preventivo.

La estabilización del fuego, que según ha indicado el presidente andaluz, ha recorrido 210 kilómetros de perímetro, implica, además, el paso de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1 y, por tanto, el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Moreno ha definido el fuego como "probablemente uno de los más complicados de la última década" y el más complejo afrontado bajo su mandato, además de destacar que ha actuado como una "bestia" de una agresividad "constante y permanente" a lo largo de diez días, llevando a los equipos de extinción al límite de sus fuerzas.

La decisión técnica de declarar la estabilización se adopta tras 36 horas seguidas de vigilancia sin que se hayan detectado nuevos focos o llamas en el perímetro.

Con este paso, la totalidad de los evacuados de los once municipios afectados podrán volver a sus hogares, lo que el titular del Ejecutivo autonómico ha calificado como una "noticia de normalidad".

Juanma Moreno, no obstante, ha pedido "cautela" ante la presencia de puntos calientes que podrían reavivar columnas de humo de forma puntual debido a rachas de viento, por lo que ha abundado en que no se debe dar la alarma si se divisa humo en las próximas horas.

La extinción definitiva, según ha anunciado, "no se alcanzará hasta dentro de varias semanas". A partir de ahora, los efectivos del Plan Infoca mantendrán una "labor centinela" y de retaguardia para controlar, refrescar y enfriar la superficie paulatinamente.

El presidente andaluz ha alabado la labor de los operativos y ha recordado que mientras se combatía este gran incendio, la comunidad ha tenido que afrontar otros 17 conatos y fuegos en diversos puntos de la región, por lo que ha valorado la respuesta ante la aridez y las complejas condiciones meteorológicas de Andalucía.

Respecto a la superficie calcinada, ha avanzado que "es muy probable que la cifra final sea inferior a las estimaciones iniciales" ya que las primeras observaciones aéreas han permitido certificar la presencia de "islas" intactas de vegetación dentro del perímetro —algunas de hasta 400 hectáreas—, por lo que se esperará a la medición de precisión del sistema de satélites Copernicus para determinar la afectación real.

Moreno ha expresado su agradecimiento por la coordinación institucional entre el Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos. "Juntos somos más fuertes", ha subrayado.

Ha extendido su agradecimiento a la labor de los bomberos, los mandos técnicos, los alcaldes de la comarca y las organizaciones de voluntarios, con mención especial a entidades como World Central Kitchen por su apoyo logístico a las brigadas de emergencia.