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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: Un muerto y tres heridos en un accidente de un camión de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
La era de los megaincendios desata la emergencia en España: "No esperábamos fuegos así de violentos hasta 2050 y aquí están"
Un equipo de científicos se enrola por primera vez en las labores de extinción de los incendios: "Alertamos a los bomberos de las zonas más peligrosas"
España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro.
La situación de los incendios en España es muy complicada, especialmente en el sur y en el norte del país. En Huelva, el fuego de Niebla ya ha quemado más de 38.000 hectáreas . Mientras tanto, en Huesca, un incendio ha obligado a que muchas personas tengan que dejar sus casas a toda prisa por seguridad. Lleva más de 16.000 hectáreas afectadas.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.
Yolanda Díaz traslada su cariño a los familiares y amigos del militar de la UME fallecido
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enviado un mensaje de cariño a familiares y amigos del militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha fallecido este domingo en un accidente durante el operativo del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).
Sánchez da el pésame a la familia y compañeros del militar de la UME fallecido
Pedro Sánchez ha dado el pésame a la familia y compañeros del militar fallecido de la UME en el incendio en Peñas de Riglos (Huesca). "Gracias a todos los hombres y mujeres de la UME y de los servicios de emergencia por vuestra entrega, compromiso y valentía. Estamos en constante deuda con vosotros", ha expresado.
Jorge Azcón traslada su pésame a la familia del militar fallecido
El presidente del Gobierno, Jorge Azcón, ha trasladado su "más sentido pésame" al teniente general de la Unidad Militar de Emergencias por el fallecimiento de un militar en el incendio de las Peñas de Riglos.
Según ha informado, este domingo se realizará un minuto de silencio en memoria del militar antes decomenzar el Cecopi. "Todo mi cariño y apoyo a su familia, sus compañeros y a toda la UME en estos momentos de profundo dolor", ha expresado a través de la red social X.
Un militar de la UME fallecido y tres heridos en un grave accidente
Un accidente de un vehículo de la UME en la zona denominada barranco de Atarés, cercana al Monte Oroel y próximo a la carretera A-1205, se ha cobradola vida de un militar y ha dejado tres heridos graves. Por el momento se desconocen las causas del accidente. De los primeros datos que se disponen, entre los ocupantes del vehículo se encontrarían 4 personas, de las cuales una ha quedado atrapada y ha fallecido.
Según ha podido saber este periódico, los otros tres ocupantes habrían salido por sus propios medios, encontrándose heridos de diferente consideración, siendo uno de ellos evacuado en helicóptero y los otros, de momento, atendidos en el lugar. El vehículo y sus componentes se encontraba formando parte del dispositivo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. Se han activado los medios sanitarios, dos helicópteros del 112, patrullas en servicio de seguridad ciudadana, de la Agrupación de Tráfico, el Greim Jaca y un helicóptero de la Unidad Aérea.
España activa el Mecanismo de Protección Civil de la UE por el incendio de Riglos
España ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE para reforzar la lucha contra el incendio de Riglos (Huesca), que ha afectado ya a más de 16.600 hectáreas.
Un centenar de bomberos franceses se incorpora al operativo, que alcanza este domingo el millar de efectivos y cuenta con entre 35 y 40 medios aéreos. La principal preocupación se centra en el flanco que avanza hacia el entorno del Monte Oroel, en Jaca.
Registrado un incendio en Esterri d'Àneu
Los Bombers han confirmado a través de redes sociales que cinco camiones y un helicóptero se han desplazado a Esterri d'Àneu después de recibir un aviso por una columna de humo en la zona del Pic d'Escobedo. "Han visto caer un rayo", informan.
Dos muertos y cientos de personas evacuadas por incendios en la isla de Salamina, cerca de Atenas
Dos personas han muerto y cientos han sido evacuadas este domingo de la isla de Salamina, cerca de Atenas, a causa de dos incendios declarados en la zona, según informaron los bomberos.
"Se ha dado una orden de evacuación. Cientos de veraneantes y residentes permanentes se ven afectados", declaró a la cadena de televisión pública ERT un portavoz de los bomberos, Yiannis Artopios. Lee más aquí.
Estabilizado tras nueve días y 38.000 hectáreas afectadas el incendio de Niebla (Huelva)
El Plan Infoca ha dado por estabilizado este domingo, tras nueve días de trabajo, el incendio forestal declarado el pasado día 6 en Niebla (Huelva) y que ha afectado a más de 38.000 hectáreas de 11 términos municipales.
Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado, donde además ha informado de que se va a proponer el regreso a sus viviendas de las 417 personas que continuarán en desalojo preventivo.
La estabilización del fuego, que según ha indicado el presidente andaluz, ha recorrido 210 kilómetros de perímetro, implica, además, el paso de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1 y, por tanto, el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Moreno ha definido el fuego como "probablemente uno de los más complicados de la última década" y el más complejo afrontado bajo su mandato, además de destacar que ha actuado como una "bestia" de una agresividad "constante y permanente" a lo largo de diez días, llevando a los equipos de extinción al límite de sus fuerzas.
La decisión técnica de declarar la estabilización se adopta tras 36 horas seguidas de vigilancia sin que se hayan detectado nuevos focos o llamas en el perímetro.
Con este paso, la totalidad de los evacuados de los once municipios afectados podrán volver a sus hogares, lo que el titular del Ejecutivo autonómico ha calificado como una "noticia de normalidad".
Juanma Moreno, no obstante, ha pedido "cautela" ante la presencia de puntos calientes que podrían reavivar columnas de humo de forma puntual debido a rachas de viento, por lo que ha abundado en que no se debe dar la alarma si se divisa humo en las próximas horas.
La extinción definitiva, según ha anunciado, "no se alcanzará hasta dentro de varias semanas". A partir de ahora, los efectivos del Plan Infoca mantendrán una "labor centinela" y de retaguardia para controlar, refrescar y enfriar la superficie paulatinamente.
El presidente andaluz ha alabado la labor de los operativos y ha recordado que mientras se combatía este gran incendio, la comunidad ha tenido que afrontar otros 17 conatos y fuegos en diversos puntos de la región, por lo que ha valorado la respuesta ante la aridez y las complejas condiciones meteorológicas de Andalucía.
Respecto a la superficie calcinada, ha avanzado que "es muy probable que la cifra final sea inferior a las estimaciones iniciales" ya que las primeras observaciones aéreas han permitido certificar la presencia de "islas" intactas de vegetación dentro del perímetro —algunas de hasta 400 hectáreas—, por lo que se esperará a la medición de precisión del sistema de satélites Copernicus para determinar la afectación real.
Moreno ha expresado su agradecimiento por la coordinación institucional entre el Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos. "Juntos somos más fuertes", ha subrayado.
Ha extendido su agradecimiento a la labor de los bomberos, los mandos técnicos, los alcaldes de la comarca y las organizaciones de voluntarios, con mención especial a entidades como World Central Kitchen por su apoyo logístico a las brigadas de emergencia.
Aragón envía un nuevo 'ES-Alert' para insistir a los excursionistas que no hagan actividades en la zona del incendio de Riglos
El Gobierno de Aragón ha vuelto a enviar un 'ES-Alert', ante el avance del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) hacia el Monte Oroel para solicitar a las personas que se encuentren realizando excursiones u otras actividades en zonas forestales permanezcan en entorno urbanos. El Ejecutivo autonómico ya envió este sábado un primer 'ES-Alert' por el mismo motivo al acercarse las llamas a este monte, situado junto a la ciudad de Jaca, tras una jornada de "vientos erráticos".
La superficie provisional afectada se mantiene en 16.600 hectáreas y el objetivo del operativo, que integrará a un millar de efectivos y entre 35 y 40 medios aéreos, continúa siendo garantizar la seguridad de la población y consolidar los perímetros logrados durante la noche. El flanco derecho del incendio sigue siendo el que más preocupa, así como la zona desde el municipio de Bernués hasta el Monasterio de San Juan de la Peña. En ambas áreas se están reforzando los trabajos.
Convocada una manifestación en Jaca para denunciar la mala gestión del incendio de Riglos
El Movimiento por la Dignidad de la Montaña, a través de la plataforma Pirineo Digno, ha convocado una manifestación este domingo en Jaca (Huesca) en apoyo a los bomberos forestales y contra la gestión del incendio iniciado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos que ha afectado a más de 16.000 hectáreas.
Bajo el lema 'Aragón Arde, Azcón y Nolasco responsables. Por la Dignidad de la Montaña, de nuestros pueblos y de los bomberos forestales", la protesta llega en apoyo a la huelga indefinida convocada por estos a partir de este martes para reclamar más medios humanos y un operativo acorde con las necesidades del siglo XXI, y exige la dimisión del presidente aragonés, Jorge Azcón, y del vicepresidente, Alejandro Nolasco, a quienes consideran responsables políticos de este incendio.
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