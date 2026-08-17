Un incendio ya extinguido en un edificio de Lleida obliga a desalojar otras 9 fincas cercanas

Los Bombers de la Generalitat trabajan este lunes por la mañana en un edificio de la calle Vallès de Lleida que se ha incendiado a las 22.15 horas del domingo, y que ha obligado a desalojar el edificio afectado y otros 9 cercanos a causa de la intensidad del fuego.

Según ha informado el cuerpo de bomberos, se trata de cinco edificios de la calle Vallès, tres de la calle Corts Catalanes, y dos de la calle Hospitalers de Sant Joan; dos edificios continúan desalojados a las 8.30 horas de este lunes.

El fuego se inició en un bajo y se propagó rápidamente al resto del edificio, que quedó completamente afectado al ceder los forjados de los tres pisos superiores.

Por el incendio se activaron 15 dotaciones de bomberos así como la unidad de drones, y también al arquitecto municipal de la Paeria.

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El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) activó dos ambulancias, aunque ha explicado a Europa Press que no se ha tenido que atender a ninguna persona a causa de este incidente.