Decathlon apuesta por Barcelona con una nueva tienda en el corazón de L’Eixample
El nuevo establecimiento, ubicado en el carrer del Consell de Cent, 321, cuenta con una amplia selección de disciplinas deportivas entre las que destacan el running, la natación, los deportes de montaña, el fitness, el pádel y el fútbol
B.C
Decathlon, la marca multideporte mundial, abrirá las puertas de su nueva tienda en el distrito barcelonés de L'Eixample el próximo 20 de agosto, a las 17.00 horas. El nuevo espacio estará ubicado en el carrer del Consell de Cent, a pocos metros del corazón de la milla de oro de la ciudad, para acercar aún más el deporte a todos los deportistas locales y visitantes de Barcelona.
Para celebrar esta nueva apertura con la comunidad local, la compañía ha preparado una gran bienvenida: los primeros 200 clientes con cuenta Decathlon que realicen una compra durante la jornada de inauguración recibirán un regalo. Además, durante la primera semana todas las personas que compren y se identifiquen recibirán el doble de puntos.
La oferta deportiva del nuevo espacio da respuesta a la demanda de la comunidad con una selección de productos centrada en el running, la natación, los deportes de montaña, el fitness, el pádel y el fútbol.
Por lo que respecta al horario habitual de apertura (de lunes a sábado), será de 9.00 a 21.00 horas y de 9.00 a 22.00 horas durante el periodo de verano. Además, en días festivos aperturables, el horario será de 12.00 a 20.00 horas.
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