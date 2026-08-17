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Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) aseguró este lunes a EFE que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.
EL PERIÓDICO abre un directo con las últimas noticias del veredicto del tribunal en Tailandia
Regreso a España
El posible traslado de Daniel Sancho a una prisión española también depende de que la sentencia sea firme. España y Tailandia mantienen un acuerdo bilateral para el traslado de personas condenadas, pero el procedimiento exige que no existan recursos pendientes, además del consentimiento del preso y de ambos Estados y el cumplimiento de los requisitos legales y económicos establecidos.
Un posible indulto
Uno de los aspectos que más dudas ha generado es la posibilidad de que Daniel Sancho solicite un indulto. La legislación tailandesa sí contempla esa opción, pero únicamente cuando la sentencia sea firme. Mientras existan recursos pendientes, no puede iniciarse ese procedimiento. En caso de que la condena adquiera firmeza, la petición podría presentarla el propio preso, sus familiares directos o incluso la representación diplomática española. La decisión corresponde al rey de Tailandia, previa tramitación del Departamento de Prisiones y del Ministerio de Justicia, y podría traducirse en una conmutación de la pena, una reducción parcial o, en determinados supuestos, la liberación.
Resultado de la apelación
El recurso de la defensa, presentado el 26 de marzo de 2025, solicita la repetición del juicio o la celebración de una nueva vista con nuevos testigos y pruebas y, de forma subsidiaria, una rebaja de la condena mediante una calificación menos grave de los hechos. La información oficial más reciente llegó el pasado 3 de agosto, cuando una representante del Tribunal Provincial de Samui aseguró que "no debería faltar mucho" para la resolución. No obstante, también confirmó que el Tribunal de Apelaciones de Phuket todavía no ha fijado una fecha para la lectura de la sentencia. El abogado español de Daniel Sancho ha apuntado que podría haber novedades hacia noviembre de 2026, aunque ha insistido en que se trata únicamente de una estimación. Además, incluso tras la apelación, cualquiera de las partes podría recurrir ante el Tribunal Supremo del país.
Condena impuesta
Daniel Sancho ya ha cumplido tres años de privación de libertad, incluyendo aproximadamente un año de prisión preventiva que computa para el cumplimiento de la condena, pero no existe una fecha concreta de salida de prisión. Esto se debe a que la cadena perpetua, al que fue condenado Sancho, no tiene una duración determinada. Solo podría modificarse si prospera alguno de los recursos, si recibe un perdón real o si la pena se transforma posteriormente en una condena temporal.
La sentencia
El tribunal también le declaró culpable de ocultar y desmembrar el cadáver, así como de sustraer o destruir el pasaporte de la víctima. Aunque inicialmente impuso la pena de muerte por el delito de asesinato premeditado, la redujo a cadena perpetua al valorar la confesión inicial y la colaboración prestada durante la investigación. Además, fijó una indemnización de alrededor de cuatro millones de baht, unos 107.000 euros al cambio.
La sentencia del caso
El 29 de agosto de 2024, más de un año después de los hechos, el Tribunal Provincial de Samui declaró a Daniel Sancho culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta. La sentencia concluyó que existió planificación previa, al considerar acreditada la compra de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico antes de los hechos, además de entender que el acusado golpeó a la víctima con intención de matarla.
El tribunal tailandés tiene lista la sentencia sobre los recursos del caso Daniel Sancho
El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) aseguró este lunes que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. "La sentencia está siendo enviada al tribunal de primera instancia", dijeron a EFE fuentes de la corte de Phuket, encargada de resolver las apelaciones y de remitir el fallo al Tribunal Provincial de Samui, el cual tendrá que proceder a la lectura del mismo en una fecha aún por determinar.
El Tribunal Provincial de Samui condenó en primera instancia a cadena perpetua a Sancho hace casi dos años, tras hallarle culpable del asesinato premeditado de Arrieta en la vecina isla tailandesa de Phangan un año antes, el 2 de agosto de 2023. Esta corte indicó hoy que no ha recibido aún la resolución, que se envía por correo postal. En la web del Tribunal de Apelaciones de Phuket, que se actualiza mensualmente (la última vez fue el 14 de agosto), el caso aparece ya registrado como en vías de entrega, sin aclaración de fechas.
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