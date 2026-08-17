Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados

El tribunal tailandés tiene lista la sentencia sobre los recursos del caso Daniel Sancho

El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) aseguró este lunes que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. "La sentencia está siendo enviada al tribunal de primera instancia", dijeron a EFE fuentes de la corte de Phuket, encargada de resolver las apelaciones y de remitir el fallo al Tribunal Provincial de Samui, el cual tendrá que proceder a la lectura del mismo en una fecha aún por determinar.

El Tribunal Provincial de Samui condenó en primera instancia a cadena perpetua a Sancho hace casi dos años, tras hallarle culpable del asesinato premeditado de Arrieta en la vecina isla tailandesa de Phangan un año antes, el 2 de agosto de 2023. Esta corte indicó hoy que no ha recibido aún la resolución, que se envía por correo postal. En la web del Tribunal de Apelaciones de Phuket, que se actualiza mensualmente (la última vez fue el 14 de agosto), el caso aparece ya registrado como en vías de entrega, sin aclaración de fechas.