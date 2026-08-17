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Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados

El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) asegura que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho

El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) asegura que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho

El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) asegura que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho / ARCHIVO / VÍDEO: REDACCIÓN

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El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) aseguró este lunes a EFE que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

EL PERIÓDICO abre un directo con las últimas noticias del veredicto del tribunal en Tailandia

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Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados

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