Catalunya usará la IA para identificar los pisos vacíos

La Generalitat está preparando, junto con los ayuntamientos, un nuevo sistema que utiliza inteligencia artificial (IA) para identificar los pisos vacíos que hay en cada municipio con el objetivo de movilizar esas viviendas en el futuro, según ha explicado el director general de Vivienda del Govern, Jordi Mas, entrevistado en ‘3Cat’. El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) de Lleida desarrolla desde hace dos meses el nuevo sistema, encargado por la Generalitat. El modelo tecnológico utiliza datos de consumo de agua y electricidad, el padrón y la información presencial de algunos consistorios para saber si una vivienda se encuentra desocupada.

Mas ha remarcado que hasta ahora eran necesarias las visitas de un funcionario para determinar si una vivienda estaba vacía, pero que, con el nuevo marco normativo, los ayuntamientos pueden utilizar los datos disponibles para conocer el estado de una vivienda con mayor rapidez.

El objetivo del Govern es completar un mapa de prevalencia de viviendas vacías a partir del próximo año para disponer de suficiente información que permita a la Generalitat y a los ayuntamientos desplegar medidas destinadas a movilizar el parque de viviendas desocupadas.

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Con la nueva información, Mas considera más positivo centrarse en una estrategia de “incentivación” para movilizar las viviendas en lugar de iniciar procedimientos sancionadores: “Obtendremos mejores resultados que con una penalización extrema como llegar a la expropiación”, afirma Mas. La Generalitat no es partidaria de imponer sanciones por mantener los pisos desocupados y apuesta por contactar con los propietarios para favorecer que las viviendas vuelvan a estar disponibles para nuevos inquilinos.