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Caso Sancho

El tribunal tailandés tiene lista la sentencia sobre los recursos del caso Daniel Sancho

El Tribunal Provincial de Samui condenó en primera instancia a cadena perpetua al culpable hace casi dos años, pero ambas partes cuentan con hasta dos apelaciones

Carmen Balfagón, tajante sobre Daniel Sancho: "Daniel no es un asesino"

DIRECTO| Última hora sobre la resolución del caso Daniel Sancho

El tribunal tailandés tiene lista la sentencia sobre los recursos del caso Daniel Sancho

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EFE

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Singapur
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El Tribunal de Apelaciones de Phuket (Tailandia) aseguró este lunes que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. "La sentencia está siendo enviada al tribunal de primera instancia", dijeron a EFE fuentes de la corte de Phuket, encargada de resolver las apelaciones y de remitir el fallo al Tribunal Provincial de Samui, el cual tendrá que proceder a la lectura del mismo en una fecha aún por determinar.

El Tribunal Provincial de Samui condenó en primera instancia a cadena perpetua a Sancho hace casi dos años, tras hallarle culpable del asesinato premeditado de Arrieta en la vecina isla tailandesa de Phangan un año antes, el 2 de agosto de 2023. Esta corte indicó hoy que no ha recibido aún la resolución, que se envía por correo postal. En la web del Tribunal de Apelaciones de Phuket, que se actualiza mensualmente (la última vez fue el 14 de agosto), el caso aparece ya registrado como en vías de entrega, sin aclaración de fechas.

La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: mientras la parte del colombiano solicitó que se eleve el castigo a la pena capital, el equipo legal del español busca un nuevo juicio.

Si bien la parte del colombiano pidió que se elevara la condena a pena capital por motivos como la "contundencia" de las pruebas, su abogado, Juan Gonzalo Ospina, señaló recientemente a EFE que la familia "confía en que la cadena perpetua se confirme", cuando lo habitual es que los tribunales de apelación respalden las sentencias de primera instancia.

Por su parte, la defensa de Sancho pidió en su apelación que se celebre una nueva vista o que se repita el juicio para convocar a nuevos testigos, ya que sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea. La sentencia de primera instancia consideró que Sancho planeó el crimen y que "golpeó" con "intención de matar" a Arrieta, cuyos restos aparecieron descuartizados por la turística isla de Phangan.

Aunque el asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia (que el país apenas aplica), la confesión inicial del acusado sirvió de atenuante para rebajar la condena, pese a que más tarde Sancho dijo que fue un accidente.

Caso mediático

Hijo y nieto de famosos actores españoles -Rodolfo Sancho y Sancho Gracia-, lo que contribuyó al gran seguimiento mediático del caso, Sancho, de ahora 32 años, y Arrieta, cirujano plástico colombiano de entonces 44, se conocieron en 2022 a través de Instagram y se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan el día de los hechos.

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Ambas partes cuentan con hasta dos apelaciones (esta primera y otra posible ante el Supremo) hasta que haya sentencia firme, momento a partir del cual la defensa podría solicitar el traslado de Sancho a España en virtud de un convenio.

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