Catalunya revisará la protección de los Bombers tras sus quejas por exposición a tóxicos

Trabajadores de los Bombers de la Generalitat llevan semanas denunciando carencias en el material de protección y en los procesos de descontaminación disponibles para los profesionales de la extinción de incendios. Alertan de que se exponen a sustancias tóxicas tanto durante las intervenciones como después de ellas. El colectivo Assemblea de Bombers, ante esta situación, ha optado por aprovechar el escenario de riesgo máximo de incendio y reivindicar las reclamaciones pendientes, que, principalmente, consisten en mejorar la protección respiratoria (el tipo de mascarilla que usan) y garantizar que los trajes pueden ser lavados correctamente.

Fuentes del Govern consultadas por este diario ya han asegurado que la conselleria d'Interior trabaja para responder a algunas de las peticiones y que otras serán estudiadas.

Mascarillas y contaminantes

Uno de los puntos que más preocupa a la Assemblea de Bombers son las mascarillas que utilizan durante los fuegos de vegetación. La protección respiratoria prevista para trabajar en ambientes con humo es actualmente una mascarilla autofiltrante FFP3, un equipo diseñado para proteger frente a la inhalación de partículas. La propia documentación de los Bombers contempla su uso en incendios agrícolas, urbanos y forestales cuando hay presencia de humo.

Dos bomberos, durante el incendio de las Gavarres. / XAVIER PI / ACN

No obstante, los trabajadores piden avanzar hacia el uso de semimáscaras respiratorias reutilizables con filtros recambiables similares a las que ya se emplean en otros trabajos con exposición a distintos tipos de contaminantes.

"Una FFP3 protege frente a partículas, pero el humo de un incendio forestal puede contener también contaminantes en estado gaseoso, como monóxido de carbono, formaldehído o determinados vapores orgánicos", expone uno de los portavoces del colectivo, David Fernández. Los equipos con filtros sustituibles, en cambio, permiten incorporar filtros específicos para partículas y otros contaminantes.

Lavado de trajes

La segunda reivindicación que plantean los bomberos se centra en la limpieza de los equipos de trabajo, una vez las tareas de extinción han terminado. El humo, el hollín y otros productos de la combustión quedan adheridos a la ropa y a los equipos de protección individual (EPI). ¿Qué reclama en este sentido la Assemblea de Bombers? Más agilidad en el sistema de descontaminación para evitar que estos materiales tóxicos se trasladen a los vehículos, a los parques o incluso a espacios privados. En el caso de los incendios forestales, en muchas ocasiones, son los bomberos quienes deben lavar el traje de protección con el que han estado trabajando.

De hecho, según datos que adelantó SER Catalunya y ha podido confirmar este diario, 17 de los 71 parques contabilizados por la Assemblea de Bombers no disponen de una segunda lavadora específica para los EPI. Además, la organización denuncia falta de "espacios de transición entre zonas sucias y limpias", así como la ausencia de un "jabón adecuado". En el caso de fuegos de edificios, donde los contaminantes son más dañinos por la presencia de pintura y otros materiales, los bomberos deben esperar a que empresas profesionales subcontratadas por el Departament realicen la limpieza.

Más equipos de protección

El problema, afirma el colectivo, es que, a menudo, el proceso se acaba alargando durante muchos días e impide que los trabajadores puedan salir a actuar en un incendio de este tipo por no disponer de un segundo equipo de repuesto.

Sobre este aspecto, la Conselleria de Interior se ha comprometido a adquirir más equipos de protección. En cuanto a las mascarillas, se analizará la posibilidad de ofrecer a los cuerpos de extinción mascarillas integrales, detallan fuentes del Ejecutivo catalán a este diario.