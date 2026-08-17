Altas temperaturas
Barcelona registra un nuevo récord de calor: la 52ª noche tórrida
La estación meteorológica de Can Bruixa supera el anterior récord, registrado en 2003, y alcanza la cifra más alta de sus 40 años de datos
El calor mata más de noche que de día en Barcelona: tres madrugadas a más de 24ºC elevan la mortalidad
Cristina Sebastián
Barcelona ha batido este verano su récord de noches tórridas. La estación meteorológica de Barcelona-Can Bruixa, gestionada por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), ha registrado ya 52 noches en las que la temperatura mínima no ha bajado de los 25 grados centígrados.
La cifra supone un nuevo máximo en los 40 años de registros de esta estación y supera el anterior récord, registrado en el año 2003, cuando se registraron 51 noches tórridas. El tercer registro más elevado se alcanzó en 2022, con 46 noches.
Cifras anteriores
El dato refleja la persistencia de las temperaturas nocturnas excepcionalmente elevadas durante este verano en Barcelona. Las llamadas noches tórridas dificultan el descanso y reducen la capacidad del cuerpo para recuperarse del calor acumulado durante el día, especialmente durante episodios prolongados de altas temperaturas.
El contraste con otros años resulta especialmente significativo. Mientras 2003 y 2022 destacaron por la elevada frecuencia de noches cálidas, en 2000, 2007 y 2014 no se registró ninguna noche tórrida en Can Bruixa.
El nuevo récord se suma así a los indicadores que muestran la intensidad del calor de este verano en Catalunya. De hecho, las altas temperaturas han tenido también un impacto relevante sobre la salud: solo durante julio se contabilizaron 544 muertes atribuibles al calor en Catalunya, más del doble que el año anterior.
Además, los especialistas recuerdan que las altas temperaturas durante la noche también suponen un factor de riesgo para la saludy que una temperatura mínima nocturna superior a los 24 grados aumenta considerablemente el riesgo de mortalidad.
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