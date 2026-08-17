El auge de los locales de uñas hace crecer un 60% los centros de estética de Barcelona en menos de una década

Barcelona ha vivido una importante expansión de los centros de estética en los últimos años, especialmente de los llamados 'locales de belleza' y manicura. Establecimientos con nombres como 'Uñas y estética', 'Beautiful Nails' o 'Más que uñas' han proliferado por todos los barrios de la ciudad y ya representan uno de cada cuatro centros de estética registrados en el último censo de locales comerciales a pie de calle del Ayuntamiento, correspondiente a 2024.

En conjunto, el registro consultado por la ACN contabiliza 1.880 negocios de estética en funcionamiento, 700 más que en 2014, lo que supone un incremento de cerca del 60 % en menos de una década. El Gremio de Estética de Catalunya constata el creciente interés de la población por estos servicios 'como un estilo de vida' y recomienda acudir siempre a establecimientos 'de confianza'.

'Nails', 'Salón de uñas' o 'Mis uñas'

Son tres ejemplos de nombres de locales que ofrecen servicios de manicura y pedicura, extraídos del censo de locales a pie de calle con actividad económica de Barcelona. Carteles de este tipo son cada vez más habituales en las calles de la ciudad, y así lo corroboran los datos.

En el censo de 2016 había 121 locales en activo que incluían el servicio de 'uñas', y entonces representaban un 10 % de los cerca de 1.200 negocios de estética abiertos en la ciudad. Ocho años después, esta cifra se ha elevado hasta cerca de 1.900, sobre todo por la apertura de establecimientos de manicura y pedicura, que ahora son casi 400, uno de cada cuatro centros de estética de la ciudad.

El distrito que más ha notado la expansión de los centros de estética —de todo tipo— es el Eixample. Actualmente hay casi el doble de locales de estética que en 2016: se ha pasado de 260 a 509 establecimientos.

La cifra también duplica la del segundo distrito de la ciudad con mayor oferta de este tipo, Sarrià-Sant Gervasi, con 247 locales de estética, unos 80 más que en 2016. Sant Martí, el tercer distrito en número de establecimientos, es el segundo donde más ha crecido este negocio en los últimos años, al pasar de 117 a más de 200.

De hecho, actualmente no hay ningún distrito de Barcelona con menos de un centenar de locales de este tipo. Por ejemplo, el censo recoge 165 establecimientos activos en Gràcia, 145 en Ciutat Vella y 106 en Nou Barris, la zona con menor oferta. En cualquier caso, la presencia de establecimientos de este sector se ha intensificado en casi toda la ciudad entre 2016 y 2024.

Esteticistas e 'inversores'

Desde el Gremio de Estética de Catalunya, su presidenta, Sílvia Giralt, constata en declaraciones a la ACN el 'incremento' sostenido de los centros de estética en Barcelona y en Catalunya, incluidos los mencionados negocios de uñas, pero también las clínicas y centros de tratamientos faciales, corporales o de cirugía.

A su juicio, este crecimiento se explica por una tendencia de la población a considerar el cuidado "del cuerpo y de la piel" como un nuevo "estilo de vida", "por salud". En cuanto al auge específico de los locales de uñas, lo atribuye a la misma dinámica social, pero también al hecho de que se trata de un servicio económicamente "asequible para todo el mundo".

Giralt distingue entre los establecimientos abiertos por personas formadas y especializadas en el sector de la estética y, por otro lado, lo que denomina «inversores».

"La diferencia es que cuando un inversor abre un negocio no sabe de estética ni del sector, solo sabe de números; el profesional de la estética, en cambio, se forma para poder crecer empresarialmente", distingue la portavoz de los profesionales del sector.

En este sentido, aunque al gremio no le constan denuncias por malas prácticas —al menos por parte de los establecimientos asociados—, Eva Giralt recomienda a los usuarios de centros de estética que elijan siempre locales 'de confianza', 'certificados' y que cumplan con la 'normativa vigente'.

En la misma línea, ofrece este consejo: "Que comparen precios, y si ven que hay servicios a un coste muy bajo, algo quiere decir".

Barcelona Comerç defiende el "mix comercial"

Sin querer "criminalizar ningún sector", desde la Fundación Barcelona Comerç señalan que el único riesgo de este fenómeno es la "masificación de un determinado tipo de negocio".

"Los ejes comerciales surgieron con la idea de ofrecer continuidad comercial y diversidad de oferta, y si este mix se rompe, su potencia se resiente", advierte Pròsper Puig, presidente de la entidad.

Al respecto, lo único que exige la asociación que agrupa a los comerciantes de los principales ejes de Barcelona es que la Administración actúe con 'celeridad' en la regulación de los tipos de usos comerciales y que vele por que la actividad que se desarrolla en estos locales se corresponda con la licencia de actividad que tienen y no se realicen 'otras cosas'.

Regulación especial en Ciutat Vella

Hasta ahora, el Ayuntamiento solo ha intervenido para limitar el crecimiento de estos negocios en Ciutat Vella.

Precisamente en 2024 —el último año del que el censo comercial ofrece datos—, el Consistorio acordó suspender durante un año, prorrogable por otro, las licencias para nuevas aperturas comerciales, entre otras, de salones de pedicura y manicura en todo el distrito de Ciutat Vella.

Según el Ayuntamiento, la medida se adoptó en el marco de un proceso de revisión de la ordenanza municipal de actividades, con nuevos epígrafes diferenciados "para mejorar el control de estas actividades en la ciudad".

Por ahora, esta política específica para los locales de uñas no se ha extendido al resto de distritos de Barcelona.

Nota metodológica

El recuento de «centros de estética» en activo se ha extraído del Censo de locales en planta baja destinados a actividad económica de la ciudad de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, que distingue esta categoría de actividad.

En cuanto a la actividad concreta de los salones de uñas y manicura, por ahora no existe un epígrafe específico en el censo. Su número se ha estimado contabilizando los establecimientos que incluyen las palabras 'ungles', 'uñas' o 'nails' en su nombre.

En este sentido, la cifra podría ser incluso superior a la estimada por la ACN, ya que puede haber locales de uñas que no lo indiquen explícitamente en su nombre.

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Por otro lado, también existe un reducido grupo de establecimientos que ofrecen simultáneamente servicios de uñas y peluquería, pero que actualmente el Ayuntamiento clasifica bajo el epígrafe correspondiente a esta segunda actividad.