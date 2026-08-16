Una web ultracatólica ataca a Sor Lucía Caram aprovechando una entrevista a su hermana

Sor Lucía Caram, la archiconocida monja dominica establecida en Manresa, tiene muchos amigos y aliados que le han permitido llevar a cabo los proyectos solidarios que lidera, como la plataforma de alimentos y otros programas de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirige; los programas para ayudar a niños y familias vulnerables (Invulnerables y Espai Francesc d’Assís) y los corredores humanitarios que organiza en Ucrania, donde volverá a viajar este mes para llevar más ayuda. También tiene unos cuantos enemigos entre facciones ultracatólicas y de extrema derecha.

El último ejemplo ha llegado de Germinans Germinabit, una web fundada por un grupo de sacerdotes catalanes y laicos afines a la extrema derecha y al ultracatolicismo que ha copiado sin ningún reparo las fotos de la entrevista que hizo Regió7, del grupo PRENSA IBÉRICA, a la hermana de sor Lucía, María José Caram, y se ha dedicado a comentar las respuestas introduciendo comentarios en contra de sor Lucía.

Aprovechando que su hermana explica que cuando Sor Lucía era pequeña era muy traviesa y en un par de ocasiones se perdió, la web afirma que "todo esto demuestra el carácter de una persona que va por libre, que necesita hacer la suya y no depender de nadie".

"Le encanta la política"

En cuanto a la reacción de Caram ante las dudas de su familia sobre su voluntad de hacerse monja de clausura con la frase "si no me voy de contemplativa me hago guerrillera. Hay que cambiar el mundo", la mencionada web lo aprovecha para comentar que "esta es la explicación a su manera de ser, mitad contemplativa, mitad guerrillera, no porque empuñe las armas sino porque está metida en toda clase de conflictos, como ahora en Ucrania, y porque le encanta la política, y hablar de ella de forma partidista en todas partes, aunque a más de uno le haya sorprendido que votó a favor de Milei. Y es que hay que reconocer que la monja comunista es la Forcades, ella [sor Lucía] se ha movido en el ámbito de Mas y de Puigdemont, independentistas, pero no de izquierdas".

Germinans Germinabit también hace sangre a partir de la respuesta de María José Caram sobre si ha visto alguna vez a su hermana venirse abajo. En la entrevista con Regió7, contestó que "sí, cuando, hace unos años, hubo una conspiración para echarla del convento y no encontró eco en la congregación para los religiosos. Fue muy difícil. Ha podido salir adelante gracias a las monjas", decía. El blog ultracatólico moja pan y dice que entonces sor Lucía "no tenía las influencias que, por ejemplo, ha tenido con su paisano el papa Francisco, que no solo le ha dejado hacer lo que ha querido sino que le ha creado unos estatutos especiales para tener libertad total de acción y que no tenga que depender de sus superiores dominicos. En este cambio tan drástico también aparece una figura bien conocida por nosotros, el cardenal Juan José Omella, que ha sido su gran valedor, hasta el punto de menospreciar a su propio obispo diocesano, Romà Casanova, porque ella tiene línea directa con el cardenal de Barcelona y hasta hace poco con el papa de Roma".

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El autor del artículo es el mismo que hace tres años criticó en esta web unos Ejercicios Espirituales para sacerdotes "progres", los definió, en el Santuari del Miracle donde, para colmo, hacía notar que se habían "colado" algunas mujeres. Este es el nivel.