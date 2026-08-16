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Terremoto en Granada, última hora en directo: nuevo seísmo con epicentro en Armilla

El epicentro del potente temblor de ayer, de magnitud 5, se localizó en el municipio de Alhendín

Activan fase de emergencia en situación 1 por el terremoto de 5 grados de Granada, España

Activan fase de emergencia en situación 1 por el terremoto de 5 grados de Granada, España

Activan fase de emergencia en situación 1 por el terremoto de 5 grados de Granada, España / EFE

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Jordi Grífol

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Un potente terremoto hizo temblar la tierra en Granada la madrugada de ayer sábado. El epicentro del seísmo, de magnitud 5, se localizó en el municipio de Alhendín, a solo 12 kilómetros de la capital provincial.

Mapa que muestra la localización del terremoto de Granada.

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