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Terremoto en Granada, última hora en directo: nuevo seísmo con epicentro en Armilla
El epicentro del potente temblor de ayer, de magnitud 5, se localizó en el municipio de Alhendín
Un potente terremoto hizo temblar la tierra en Granada la madrugada de ayer sábado. El epicentro del seísmo, de magnitud 5, se localizó en el municipio de Alhendín, a solo 12 kilómetros de la capital provincial.
Te contamos la última hora en directo:
Al menos 17 temblores desde la madrugada
Granada y su área metropolitana ha sufrido al menos 17 temblores desde las 00 horas de este domingo, destacando el terremoto de 3,1 grados de magnitud y epicentro en Armilla (Granada), que se ha registrado a las 4:40 horas a 7 kilómetros de profundidad.
Nuevo terremoto de magnitud 3,1 en Granada
Un nuevo temblor de magnitud 3,1 se ha sentido a las 4.40 horas de este domingo en el área de Granada, ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El epicentro de este seísmo se ha localizado en Armilla, a solo 5 kilómetros de Alhendín, donde se originó el potente terremoto de ayer.
Casi un centenar de réplicas tras el terremoto de Granada, 13 de ellas sentidas por la población, una de magnitud 3,3
Hasta el momento se han registrado 98 eventos tras el terremoto de este sábado en Granada, según la nota informativa emitida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). De ellos, 13 han sido sentidos por la población. La mayor de las réplicas ha tenido una magnitud de 3,3 y se ha producido unas cinco horas después del terremoto principal. El organismo ha informado de que el terremoto se ha registrado a las 01:04:40 hora peninsular y ha tenido una magnitud de 4,8. El epicentro se ha situado al noreste de la localidad de Alhendín (Granada), a unos ocho kilómetros (km) al suroeste de la ciudad de Granada. Todas las réplicas se han producido a profundidades muy superficiales, de menos de 10 km.
La Junta mantiene el nivel 1 de emergencia por el terremoto de Granada ante el riesgo de nuevas réplicas
La Junta de Andalucía mantiene activado el nivel 1 del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico tras el terremoto de magnitud 5 registrado esta madrugada en Granada. No se han producido daños personales ni estructurales graves, aunque continúan las inspecciones y se mantiene la vigilancia ante posibles réplicas.
Los servicios de emergencia han atendido cientos de avisos por pequeños desprendimientos y desperfectos. La Junta pide precaución cerca de fachadas, cornisas y otros elementos que puedan haberse debilitado.
Activan atención psicológica gratuita a los afectados por los terremotos de Granada
La Junta ha habilitado un número de teléfono para ofrecer atención psicológica gratuita a las personas que se sientan afectadas por los terremotos de Granada tras el seísmo de intensidad 5 y el medio centenar de temblores registrados desde esta madrugada.
El Gobierno andaluz, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, ha activado el teléfono gratuito 900 102 513 para atender a las personas afectadas emocionalmente por el terremoto.
La atención será prestada por profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED), en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Agencia de Emergencias de Andalucía con el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía.
Este recurso atenderá especialmente a personas ante crisis de ansiedad, miedo persistente o situaciones de mayor vulnerabilidad provocadas por el terremoto y sus réplicas.
"Es normal que un episodio de estas características genere miedo e incertidumbre. Por eso hemos activado también la respuesta psicológica, para que cualquier persona que necesite ayuda profesional pueda recibirla", ha indicado el consejero de Emergencias, Antonio Sanz.
Cierran al culto cinco templos de Granada por daños vinculados a los terremotos
La Archidiócesis de Granada ha cerrado al culto cinco templos de esta capital andaluza por motivos de seguridad y hasta revisar los daños que han sufrido estos inmuebles en su interior por la sucesión de terremotos de este sábado.
En un comunicado, la Archidiócesis ha explicado que el cierre se produce de manera preventiva porque aún no se conoce la envergadura de los daños, por lo que han solicitado que no abran al culto hasta que puedan ser revisados adecuadamente.
El cierre coincide con el día de la Asunción de la Virgen María, una jornada festiva, y la medida se extenderá hasta que los templos puedan someterse a una inspección adecuada este próximo lunes.
Los templos afectados por los terremotos son la céntrica Basílica de las Angustias, patrona de la ciudad; la parroquia Santa María Magdalena; la iglesia de San Miguel Bajo, en el Albaicín; la parroquia Nuestra Señora de Gracia; y la Parroquia Santos Justo y Pastor.
El resto de templos están pendientes de que los párrocos comuniquen el estado por motivos de seguridad.
La capital atiende 445 incidencias tras el seísmo y presta atención a edificios, sin daños estructurales
El Ayuntamiento de la ciudad Granada ha atendido hasta 445 incidencias, tras el seísmo de magnitud 5 con epicentro en el municipio de Alhendín que en la madrugada de este sábado ha sacudido especialmente a la capital y a su área metropolitana. La revisión del estado de los edificios es una de las prioridades de la acción del Consistorio, especialmente en el distrito Zaidín donde se siguen evaluando, si bien en principio ningún inmueble parece haber sufrido daños estructurales en la capital granadina, donde las incidencias actuales pendientes de resolución se sitúan en 86.
Así lo ha dado a conocer la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en una atención a medios en la que ha subrayado que tras el fuerte temblor "estamos activados, coordinados y vigilando", punto en el que ha valorado que la ciudad tiene "experiencia suficiente" en una situación como esta y que, por tanto, desde que sucediera el terremoto pasada la una de la madrugada, se activó el plan local frente a seísmos.
"No se debe salir corriendo durante un terremoto"
Por otro lado, Feriche ha insistido en que "la población debe saber que no debe salir corriendo durante el terremoto", ya que "cualquier cornisa, cualquier fragmento de fachada, cualquier fragmento de teja, de lo que sea le puede caer" encima. "Es muy importante que durante el terremoto se queden en su casa y se tiren al suelo", ha incidido.
Cabe recordar que el terremoto, de magnitud 5, con epicentro en la localidad granadina de Alhendín, se ha dejado sentir ampliamente entre la población durante este sábado y se ha producido exactamente a las 01,04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.
Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.
Una experta dice que se espera que actividad sísmica vaya decayendo tanto en número de terremotos como en magnitud
La responsable del Área de Prevención del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, ha explicado que lo que se espera tras la serie sísmica con terremotos precursores y uno principal de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín (Granada) es "que la actividad sísmica vaya decayendo tanto en número de terremotos como en magnitud".
Feriche, en declaraciones a Europa Press, ha aclarado que "eso no quiere decir que no pueda haber otro terremoto, porque a lo mejor puede ocurrir lo que han ocurrido en otras series sísmicas, que a lo mejor esta falla al moverse o al relajarse, al soltar toda la energía acumulada por deformación", puede sobrecargar una falla adyacente.
"Eso no significa ni que nosotros lo sepamos ni que vaya o no a ocurrir", ha incidido y ha aclarado, tras ser preguntada si puede volver a ocurrir, que "podría, pero no lo sabemos".
Así, ha reiterado que "hasta ahora lo que sabemos es que se trata de una serie sísmica con un terremoto principal --de magnitud 5-- que ha ocurrido sobre la 01.00 horas".
Por otro lado, la experta ha explicado que la intensidad del terremoto dada de cinco "podría convertirse en una intensidad seis". Además, ha añadido que "no tiene nada que ver" este terremoto con lo ocurrido en 2021, ya que "allí se movieron varias fallas y aquí, de momento, solo se ha movido una".
"Aquello fue una especie de enjambre y esto es una serie con su terremoto principal y unos cuantos precursores", ha aclarado la responsable del Área de Prevención del Instituto Andaluz de Geofísica.
¿Sabes qué hacer en caso de terremoto?
Cortar la llave del agua, el gas y la luz, no coger el ascensor, alejarse de ventanas o lámparas y, en la medida de lo posible, mantener la calma. Son algunos de los consejos de las autoridades tras el sismo registrado esta madrugada en Granada, con los que quieren dar respuesta a una pregunta: "¿Sabes qué hacer en caso de terremoto?"
Antes del terremoto: preparación y disminuir los riesgos
"Estar preparado es clave para afrontar este tipo de emergencias", subraya Protección Civil, que recomienda reforzar las estanterías y las lámparas y evitar colocar objetos grandes encima del mobiliario.
Tener listo un botiquín de primeros auxilios y un 'kit' con linternas, silbato, radio con pilas, extintor y agua embotellada, junto a comida no perecedera es otro de los consejos de las autoridades.
El Instituto Geográfico Nacional recomienda también identificar las zonas seguras y las salidas de emergencia de la vivienda, colegio o lugar de trabajo, y conocer los teléfonos de emergencia.
Durante el terremoto
Si estás en el exterior, lo mejor es dirigirse a espacios abiertos lejos de edificios, semáforos, farolas, tendidos eléctricos o árboles; y si estás en el interior, aléjate de muebles, ventanas y lámparas y ubícate bajo un mueble resistente o junto a un muro de carga.
No olvidar cortar el suministro de agua, luz y gas y, en caso de evacuación, salir siempre por las escaleras y nunca por el ascensor.
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