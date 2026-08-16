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Sorteo Extra Verano de la ONCE 2026, en directo: comprobar números premiados y resultados de ayer, 15 de agosto

Sorteo Extra Verano de la ONCE 2026

Sorteo Extra Verano de la ONCE 2026 / ONCE

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La ONCE ha celebrado este sábado 15 de agosto una nueva edición de su tradicional Cupón Extra de Verano, una de las citas más destacadas de su calendario estival.

Además del premio principal de 15 millones de euros, este sorteo extraordinario ha repartido diez premios de un millón de euros, premios de 40.000 euros a las cinco cifras y otras cantidades por aproximaciones y terminaciones. Estos son los números premiados y resultados:

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