Sorteo Extra Verano de la ONCE 2026, en directo: comprobar números premiados y resultados de ayer, 15 de agosto

La ONCE ha celebrado este sábado 15 de agosto una nueva edición de su tradicional Cupón Extra de Verano, una de las citas más destacadas de su calendario estival.

Además del premio principal de 15 millones de euros, este sorteo extraordinario ha repartido diez premios de un millón de euros, premios de 40.000 euros a las cinco cifras y otras cantidades por aproximaciones y terminaciones. Estos son los números premiados y resultados:

Números premiados en el sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE Repasamos los principales premios del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE: Premio de 15 millones a un cupón Número 89272, serie 027 Premios de un millón Número 00113, serie 120

Número 02648, serie 101

Número 08407, serie 039

Número 08870, serie 080

Número 13148, serie 091

Número 15116, serie 102

Número 39398, serie 073

Número 54572, serie 039

Número 63392, serie 093

Número 97989, serie 071

El Extra de Verano de la ONCE ha dejado 15 millones de euros en Granada y más de un millón en Madrid, Sevilla, Cádiz y Sitges El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha dejado 15 millones de euros en Granada y ha repartido premios de un millón de euros en Colmenar Viejo (Madrid), Sevilla, Cádiz y Sitges (Barcelona), según ha informado este sábado la organización.

Número más alto Por otro lado, el número más alto de este sorteo fue el 97.004 del sorteo del año 2019 con la serie 114, curiosamente la más alta registrada.

Número más bajo premiado El número más bajo con el primer premio de este sorteo fue en el año 2009 donde salió el 03.887 con la serie 095.

Premio máximo repartido Generalmente, el premio del Extra de Verano, siempre han sido 15.000.000 € para el acertante del número y de la serie. Aunque han existido varias ediciones, donde el máximo premio repartido ha sido de 20.000.000 €.

¿Por qué se celebra? Al margen de la festividad católica, es un día festivo de carácter nacional en el que la mayoría de pueblos y provincias españolas, se encuentran celebrando sus fiestas patronales. Existen incluso algunas ciudades como Sevilla, que se celebran procesiones y pasos con la Virgen María. Para celebrar este día, por la tradición turística y debido a la ausencia de sorteos en la época veraniega, en el año 2000, la ONCE decidió lanzar esta lotería para hacer de este día algo especial.

¿Cuál fue el primer número premiado de este sorteo de verano? ¿Y el último? En la primera edición del Cupón Extra de Verano, salió el número 38.354 con un premio de 1.000 millones de pesetas o el equivalente a unos 6 millones de euros. En el último sorteo realizado, la combinación ganadora fue 54.496 con la curiosa cifra en la serie de 001, aunque esta vez, el premio sería de 9 millones de euros más que en la primera edición.

Los últimos premios Repasemos la historia de los últimos cupones extra de verano. El año pasado, los 15 millones de euros le tocaron al número 12151, con la serie 025. Y los anteriores años han sido: En 2024: 89366, serie 119

En 2023: 55190, serie 083

En 2022: 10231, serie 047

En 2021: 54496, serie 001 Este año, el afortunado ha sido el 89272 de la serie 027.

¡Y hasta aquí el sorteo! ¿Te ha tocado?