Granizo y fuerte viento
Seis comarcas de Girona, en alerta por tiempo violento este domingo por la tarde
Protecció Civil vuelve a activar la alerta Inuncat por lluvias intensas esta tarde en el nordeste de Catalunya
Catalunya se prepara para un frente de lluvias y un descenso de temperaturas tras un viernes de calor extremo
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido este domingo por la tarde un aviso por tiempo violento en seis comarcas de la provincia de Girona, vigente desde las 15.35 horas hasta las 17.35 horas.
En el Gironès y el Pla de l'Estany (Girona), el aviso es de peligro muy alto, ha informado el Meteocat en una publicación en 'X'.
En el Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y la Garrotxa, el aviso es de peligro alto.
Se prevé posibilidad de granizo de más de dos centímetros de diámetro, rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora, ráfagas descendentes y tornados. El Meteocat prevé una ligera bajada de las temperaturas y de la sensación de bochorno.
Viento y granizo en las redes
Algunos usuarios de 'X' han empezado a subir vídeos de la intensa granizada que ya está cayendo no solo en Girona, sino en Igualada, en la comarca de la Anoia (Barcelona).
Etras zonas como Camprodon hay truenos y lluvia a raudales desde antes de las 15 horas.
En Les Planes d'Hostoles los cielos amenazan ya tormentas.
- Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
- El ‘gap year’ gana terreno en España: por qué cada vez más jóvenes paran un año antes de la universidad
- El Meteocat activa la alerta máxima en Catalunya por tiempo violento: granizo, viento y posibles tornados
- Mohamed Chaib, primer diputado de origen marroquí de España: 'No se puede dejar a los menores de Ceuta en el limbo mientras los gobiernos se ponen de acuerdo
- El terremoto de Granada sorprende a un youtuber en pleno directo
- Cambio de tiempo radical en España: este sábado llega una dana con fuertes tormentas y descenso de las temperaturas
- El verano pone a prueba nuestra capacidad de fijar límites: “¿Cómo le digo a mi amigo que no me apetece su plan sin que se enfade?”
- Las imágenes y vídeos que deja el terremoto de Granada