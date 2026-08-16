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Granizo y fuerte viento

Seis comarcas de Girona, en alerta por tiempo violento este domingo por la tarde

Protecció Civil vuelve a activar la alerta Inuncat por lluvias intensas esta tarde en el nordeste de Catalunya

Catalunya se prepara para un frente de lluvias y un descenso de temperaturas tras un viernes de calor extremo

Imagen de archivo de lluvias torrenciales en Catalunya.

Imagen de archivo de lluvias torrenciales en Catalunya. / Jordi Otix / EPC

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El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido este domingo por la tarde un aviso por tiempo violento en seis comarcas de la provincia de Girona, vigente desde las 15.35 horas hasta las 17.35 horas.

En el Gironès y el Pla de l'Estany (Girona), el aviso es de peligro muy alto, ha informado el Meteocat en una publicación en 'X'.

En el Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y la Garrotxa, el aviso es de peligro alto.

Se prevé posibilidad de granizo de más de dos centímetros de diámetro, rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora, ráfagas descendentes y tornados. El Meteocat prevé una ligera bajada de las temperaturas y de la sensación de bochorno.

Viento y granizo en las redes

Algunos usuarios de 'X' han empezado a subir vídeos de la intensa granizada que ya está cayendo no solo en Girona, sino en Igualada, en la comarca de la Anoia (Barcelona).

Etras zonas como Camprodon hay truenos y lluvia a raudales desde antes de las 15 horas.

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