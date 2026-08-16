Seis comarcas de Girona, en alerta por tiempo violento este domingo por la tarde

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido este domingo por la tarde un aviso por tiempo violento en seis comarcas de la provincia de Girona, vigente desde las 15.35 horas hasta las 17.35 horas.

En el Gironès y el Pla de l'Estany (Girona), el aviso es de peligro muy alto, ha informado el Meteocat en una publicación en 'X'.

En el Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y la Garrotxa, el aviso es de peligro alto.

Se prevé posibilidad de granizo de más de dos centímetros de diámetro, rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora, ráfagas descendentes y tornados. El Meteocat prevé una ligera bajada de las temperaturas y de la sensación de bochorno.

Viento y granizo en las redes

Algunos usuarios de 'X' han empezado a subir vídeos de la intensa granizada que ya está cayendo no solo en Girona, sino en Igualada, en la comarca de la Anoia (Barcelona).

Etras zonas como Camprodon hay truenos y lluvia a raudales desde antes de las 15 horas.

En Les Planes d'Hostoles los cielos amenazan ya tormentas.