Al menos 33 menores han sido víctimas de matrimonios forzados en Catalunya en cinco años: cuatro de ellos se consumaron

Los matrimonios forzados siguen preocupando a los Mossos d'Esquadra, principalmente por la juventud de las víctimas, casi todas mujeres. En este sentido, los agentes han registrado entre 2021 y 2025 un total de 33 casos de menores que se vieron envueltas en una boda no deseada: se tiene constancia de que al menos cuatro llegaron a consumarse. En todos los casos, estos enlaces se celebraron fuera del territorio catalán.

Según los datos facilitados por el Departament d'Igualtat i Feminisme en una respuesta parlamentaria, los agentes atendieron en 2021 a seis menores y ninguno de los matrimonios llegó a consumarse. En 2022 fueron nueve los casos atendidos, de los que dos se consumaron. Sobre un tercero, correspondiente a una menor residente en el Vallès Oriental, se desconoce el desenlace, ya que viajó a su país de origen y no regresó.

En 2023 los Mossos atendieron a siete menores y no se consumó ningún matrimonio; en 2024 fueron cinco menores, con un matrimonio consumado; y en 2025, seis menores, de las que una fue obligada a casarse. La mayoría de los casos, 11, se registraron en la comarca del Barcelonès, seguida del Vallès Oriental, con seis, y del Tarragonès, el Gironès y la Segarra, con dos casos cada una.

Los Mossos realizan un seguimiento de los matrimonios forzados desde 2009, ya que en Catalunya se detectan casos debido a la presencia de comunidades procedentes de países donde esta práctica sigue existiendo. En los últimos 16 años se han detectado en Catalunya unos 240 casos de mujeres y niñas que iban a ser obligadas a casarse o que fueron casadas contra su voluntad.

Vulneración de derechos humanos

En su respuesta parlamentaria a una pregunta del grupo del PP, el Departament d'Igualtat remarca que "los matrimonios forzados constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y una expresión extrema de la violencia machista, que atenta contra el derecho fundamental de consentir libremente el matrimonio".

El departamento destaca que esta práctica puede afectar tanto a menores de edad como a jóvenes adultas y recuerda que las víctimas son mayoritariamente mujeres, aunque entre 2014 y 2024 también se detectaron tres casos de hombres obligados a contraer matrimonio.

Asimismo, señala que los matrimonios forzados tienen "unas consecuencias más graves para las mujeres que para los hombres dado que, en la mayoría de los casos, sufren diferentes tipos de violencia en el ámbito de la pareja, como física, psicológica y sexual, económica, entre otras".

Trabajo preventivo

Por este motivo, los Mossos d'Esquadra, junto con la Generalitat y los servicios sociales municipales, trabajan de forma coordinada con profesionales de distintos ámbitos, como el educativo y el sanitario, para detectar de manera preventiva posibles casos de matrimonios forzados. En este contexto, se asesora a las víctimas sobre sus derechos, los recursos de los que disponen y las medidas de autoprotección que pueden adoptar para que se sientan seguras a la hora de tomar decisiones sobre su futuro.

Además, los profesionales valoran el nivel de riesgo y las necesidades de protección de la víctima frente a su entorno familiar, que en la mayoría de los casos es quien pretende imponer el matrimonio. Para ello también intervienen especialistas en mediación con el objetivo de trabajar con ambas partes. Si la menor se encuentra en una situación de peligro, puede intervenir la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia para evitar que sea trasladada a su país de origen con el fin de obligarla a casarse.

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El Código Penal castiga tanto el matrimonio forzado consumado como su tentativa, aunque el enlace finalmente no llegue a celebrarse.