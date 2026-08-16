Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: frenado el avance del fuego de Niebla (Huelva)

Siete medios aéreos trabajan en el incendio forestal activo en El Turón (Granada)

El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) mantiene desplegados siete medios aéreos para combatir el incendio declarado este sábado en un paraje de El Turón (Granada).

Según han informado a EFE fuentes del Infoca, el incendio forestal se ha declarado al mediodía de este sábado en un paraje conocido como Las Cañas de este municipio de la Alpujarra de Granada de unos 200 vecinos, un núcleo cercano a la provincia de Almería.

Para combatir el fuego, vinculado a la tormenta eléctrica activa durante la jornada en Andalucía Oriental, el Infoca ha reforzado los medios tanto aéreos como terrestres destinados a este paraje, que aunque no tiene mucha vegetación, predomina el esparto, lo que hace más complejo su extinción.

Trabajan en la zona dos helicópteros semipesados, dos ligeros y uno de mando, además de dos aviones anfibios ligeros.

Estos medios refuerzan la labor que desarrollan desde tierra nueve grupos de bomberos forestales, con tres técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente, una brica y cuatro autobomba.

Por otro lado, medios del Plan Infoca han controlado a las 13:35 horas de este sábado el incendio declarado en un paraje de Alfacar por el impacto de un rayo.