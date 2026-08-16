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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: frenado el avance del fuego de Niebla (Huelva)
La era de los megaincendios desata la emergencia en España: "No esperábamos fuegos así de violentos hasta 2050 y aquí están"
Un equipo de científicos se enrola por primera vez en las labores de extinción de los incendios: "Alertamos a los bomberos de las zonas más peligrosas"
España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro.
La situación de los incendios en España es muy complicada, especialmente en el sur y en el norte del país. En Huelva, el fuego de Niebla ya ha quemado más de 38.000 hectáreas . Mientras tanto, en Huesca, un incendio ha obligado a que muchas personas tengan que dejar sus casas a toda prisa por seguridad. Lleva más de 16.000 hectáreas afectadas.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.
El incendio de Niebla (Huelva) alcanza su noveno día
El incendio que se declaró el pasado día 6 en la localidad onubense de Niebla y que afecta a once municipios de Huelva y Sevilla alcanza hoy domingo su noveno día después de que los equipos de extinción hayan logrado por primera vez frenar su avance.
Siete medios aéreos trabajan en el incendio forestal activo en El Turón (Granada)
El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) mantiene desplegados siete medios aéreos para combatir el incendio declarado este sábado en un paraje de El Turón (Granada).
Según han informado a EFE fuentes del Infoca, el incendio forestal se ha declarado al mediodía de este sábado en un paraje conocido como Las Cañas de este municipio de la Alpujarra de Granada de unos 200 vecinos, un núcleo cercano a la provincia de Almería.
Para combatir el fuego, vinculado a la tormenta eléctrica activa durante la jornada en Andalucía Oriental, el Infoca ha reforzado los medios tanto aéreos como terrestres destinados a este paraje, que aunque no tiene mucha vegetación, predomina el esparto, lo que hace más complejo su extinción.
Trabajan en la zona dos helicópteros semipesados, dos ligeros y uno de mando, además de dos aviones anfibios ligeros.
Estos medios refuerzan la labor que desarrollan desde tierra nueve grupos de bomberos forestales, con tres técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente, una brica y cuatro autobomba.
Por otro lado, medios del Plan Infoca han controlado a las 13:35 horas de este sábado el incendio declarado en un paraje de Alfacar por el impacto de un rayo.
Aragón solicita medios a Francia para combatir el incendio de Riglos
El Gobierno de Aragón ha informado este sábado de que se ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga para solicitar medios aéreos y terrestres al Gobierno de Francia para que colaboren en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).
Desde el dispositivo aragonés de extinción de incendios (Infoar) han precisado que los medios aéreos ya se solicitaron el viernes a Francia, pero no se han recibido.
También han detallado que los relevos de su operativo de extinción de incendios, Infoar, se realizan por otras brigadas del mismo operativo.
Estabilizado un incendio de vegetación agrícola y de islas forestales en Algerri
Los Bombers han estabilizado este sábado por la tarde un incendio de vegetación agrícola y de islas forestales en la zona del Tossalet de l'Agustí, en Algerri (Noguera). El área de trabajo es de aproximadamente 23 hectáreas y se mantienen activados doce medios terrestres y dos medios aéreos.
El fuego se originó el viernes a las nueve de la noche y, aunque las tareas de extinción evolucionaban favorablemente, este mediodía ha sufrido un pequeño rebrote. Han ardido campos de rastrojos, terrenos segados y varias islas de vegetación forestal.
Durante toda la tarde se han priorizado las descargas y las labores de extinción en la cabeza y el flanco derecho del incendio.
Evacuado Bernués por el incendio de Riglos (Huesca), que sufre una meteorología compleja
El Gobierno de Aragón ha ordenado este sábado la evacuación de la localidad de Bernués mediante un mensaje Es-Alert debido a la evolución del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que ya afecta a más de 15.000 hectáreas. Con este desalojo, recogido por la agencia EFE, son ya 19 los núcleos evacuados y 1.045 las personas desplazadas. Los 25 vecinos que se encontraban en Bernués serán trasladados a Jaca.
El director de extinción, Francho Aso, ha advertido de que las condiciones meteorológicas están siendo "bastante más desfavorables" de lo previsto, especialmente por la entrada de viento fuerte en el flanco derecho y la cabeza del incendio, lo que ha obligado a reorganizar las maniobras. La posible aparición de tormentas añade incertidumbre, ya que puede generar vientos erráticos y dificultar todavía más las labores de extinción.
Durante la jornada también se han organizado convoyes para que los vecinos evacuados puedan recoger enseres y atender a los animales en varias localidades afectadas, entre ellas Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación, Yeste, Bailo, Larués y Arbués.
Desalojados las localidades de Castromil y San Ciprián de Hermisende (Zamora) por el fuego de La Tejera
El incendio de La Tejera (Zamora) ha obligado a desalojar a los vecinos de las localidades de Castromil y San Ciprián de Hermisende, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.
Los afectados se dirigen hacia Puebla de Sanabria donde se habilitará un lugar para acogerlos. El incendio se ha originado esta madrugada y ha ido cogiendo gravedad. Según la última información de la Junta, la entrada de un frente tormentoso ha virado los vientos y la cola del incendio se ha convertido en cabeza.
Hay una treintena de medios trabajando sobre el terreno, tanto aéreos como terrerestres.
Incendio de vegetación en la zona del Tossalet de l'Agustí, en Algerri
Bombers ha informado a través de redes sociales de que trabajan con 12 camiones y dos helicópteros en un incendio de vegetación en la zona del Tossalet de l'Agustí, en Algerri. "Arden campos de rastrojos segados y varias islas de vegetación forestal. Priorizamos las descargas y las tareas de extinción en la cabeza y el flanco derecho del fuego".
Estabilizado el incendio que alarmó a Guijuelo (Salamanca) en plenas fiestas
El incendio forestal declarado esta tarde junto al casco urbano de Guijuelo (Salamanca) ha quedado estabilizado después de activar inicialmente el nivel 1 de peligrosidad. El fuego comenzó poco antes de las 15.00 horas en una finca de pasto y generó una gran cantidad de humo, lo que causó alarma entre los vecinos en plena celebración de las fiestas.
Según fuentes municipales citadas por EFE, la causa podría haber sido la caída de un rayo. La rápida intervención de Protección Civil y los Bomberos de Guijuelo permitió controlar la situación y reducir los medios desplegados de nueve a seis pasadas las 16.00 horas, ya sin apoyo aéreo. La propia tormenta contribuyó además a refrescar la zona y evitar que las llamas fueran a más.
El incendio de Hermisende (Zamora) empeora y sube a nivel 2
El incendio forestal declarado en Hermisende (Zamora), muy cerca de la frontera con Portugal y de la provincia de Ourense, ha empeorado y la Junta de Castilla y León ha elevado su índice de gravedad a nivel 2, apenas unos minutos después de situarlo en nivel 1. En las labores de extinción trabajan 28 medios terrestres y aéreos, entre ellos seis aeronaves, y la previsión es que sean necesarias más de doce horas para intentar controlar las llamas.
El fuego se originó pasadas las cinco de la madrugada en el anejo de La Tejera. Las causas todavía se investigan oficialmente, aunque las circunstancias hacen sospechar de un posible origen intencionado. Hermisende ha registrado este verano cerca de una quincena de incendios forestales aparentemente provocados.
La situación también preocupa en Guijuelo (Salamanca), donde otro incendio ha sido declarado de nivel 1 por su proximidad a viviendas. En este caso, los primeros indicios apuntan a la caída de un rayo como posible origen, en una jornada con alerta por tormentas en todas las provincias de Castilla y León.
Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un vertedero de Lloret de Mar
Los Bomberos de la Generalitat han activado nueve dotaciones terrestres para la extinción de un incendio en el vertedero de Lloret de Mar (Girona).
Los servicios de extinción trabajan con maquinaria pesada de la empresa responsable del vertedero para remover la basura y sofocar las llamas, que están confinadas en el interior del recinto.
En este incidente también colaboran miembros de la Agrupación de Defensa Forestal (ADF) para impedir que el fuego afecte a la masa forestal cercana.
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