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Apoyo en Aragón

Illa anuncia el envío de un nuevo equipo de los Bombers para reforzar la lucha contra el incendio de Aragón

El presidente de la Generalitat destaca la cooperación entre territorios y traslada su apoyo a los afectados y a los profesionales que trabajan en la extinción

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

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Catalunya ampliará el dispositivo de ayuda desplegado en Aragón para colaborar en la lucha contra el incendio que afecta al territorio. El nuevo refuerzo estará formado por un equipo especializado del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) de los Bombers de la Generalitat, que se incorporará a los recursos que ya llevan varios días trabajando en la zona.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este domingo el envío del nuevo equipo a través de un mensaje publicado en X. Según ha explicado, el objetivo es continuar apoyando las labores de extinción y reforzar la capacidad de respuesta ante la emergencia. "Reforzamos el dispositivo de ayuda de Bombers en Aragón para continuar haciendo frente al incendio que está afectando al territorio", ha señalado Illa.

El presidente catalán ha destacado también la importancia de la colaboración entre comunidades ante situaciones de emergencia. "La solidaridad y la cooperación entre territorios son esenciales ante emergencias como esta", ha afirmado.

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Illa ha querido trasladar asimismo su apoyo tanto a las personas afectadas por el incendio como a los profesionales que participan en el operativo. "Todo nuestro apoyo a las personas afectadas y a los profesionales que trabajan sin descanso", ha expresado.

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