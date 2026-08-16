Los expertos desmontan el mito del mes de vacaciones: mejor descansos cortos y repartidos

El debate entre un mes seguido de vacaciones o varias escapadas cortas tiene una respuesta cada vez más clara desde la evidencia médica.

El endocrinólogo Antelm Pujol sostiene que el organismo alcanza su máximo nivel de bienestar físico y mental alrededor del octavo día de descanso, momento a partir del cual los beneficios dejan de aumentar. Esta conclusión apunta a que no es necesario concentrar todos los días libres en agosto para lograr una recuperación óptima, sino que puede resultar más saludable fragmentar los descansos a lo largo del año.

La duración ideal: entre 7 y 10 días

Pujol afirma que unas vacaciones de entre 7 y 10 días permiten al cuerpo adaptarse al ritmo de descanso y aprovechar mejor sus efectos. "Entre 8 y 15 días es lo ideal", señala el especialista, que recuerda que el bienestar no empieza únicamente al iniciar el viaje, sino también durante los días previos.

Familia de vacaciones en la playa / Archivo

La planificación es, según el médico, un elemento clave: pensar en el destino, organizar actividades o imaginar el descanso genera una sensación de bienestar similar a la de las propias vacaciones. Este efecto anticipatorio actúa como un refuerzo emocional incluso antes de abandonar el puesto de trabajo.

El regreso y la pérdida rápida del efecto reparador

El especialista advierte que el bienestar obtenido durante las vacaciones se desvanece en menos de siete días tras volver a la rutina. Esta rápida pérdida refuerza la recomendación de programar descansos periódicos en lugar de concentrarlos en un único periodo anual, que puede generar un estrés añadido al regresar a "la normalidad".

La duración no es el único factor determinante. Pujol subraya que dormir bien es uno de los elementos que más contribuyen a mejorar la salud física y mental durante las vacaciones: "Cuando el cuerpo duerme bien, tiene la capacidad para descansar de forma completa".

Noticias relacionadas

La clave insiste, está en mantener parte de esos hábitos durante el resto del año: reservar tiempo para dormir, relacionarse y hacer deporte son prácticas que deberían sostenerse más allá del periodo vacacional.

Fuente: Sport