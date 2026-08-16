Devoluciones diarias en la frontera de La Jonquera: "Nos faltan manos y recursos para atender a las personas con dignidad"

La Jonquera es uno de los grandes puntos de paso entre Catalunya y Francia. Cada día circulan por allí miles de vehículos y, según datos policiales citados por el referente de sinhogarismo del Consell Comarcal del Alt Empordà Dani Sánchez, también son devueltas decenas de personas que intentan atravesar la frontera. Pero, a pesar de esta realidad, el municipio continúa sin un espacio específico de referencia para atender a las personas que llegan, quedan temporalmente atrapadas o acaban viviendo en la calle.

Larga reivindicación

El Consell Comarcal reclama desde hace tiempo la creación de un centro de día en La Jonquera, un espacio abierto durante el día donde las personas puedan ducharse, lavar la ropa, cargar el móvil, comer algo y, sobre todo, encontrar profesionales que puedan orientarlas y acompañarlas. «No estamos inventando nada», defiende Sánchez. Otras zonas fronterizas, explica, ya disponen de recursos similares.

La reivindicación parte de una realidad que, según los profesionales, no se puede abordar de la misma manera que el sinhogarismo en un municipio sin frontera. «La Jonquera y Portbou son pasos históricos y continúan concentrando flujos migratorios». Pero los perfiles y las formas de llegada son diferentes. «En la Jonquera se concentra muchísima gente», explica Sánchez, que señala que muchas de las personas que llegan no tienen intención de quedarse: «quieren continuar el trayecto hacia Francia y otros países europeos».

Creu Roja, punto de atención directa

Creu Roja es actualmente el principal punto de atención directa en la Jonquera. El psicólogo Àlex Martínez de la Unidad de Atención integral a personas sin hogar resume la singularidad del municipio con una frase: «En la Jonquera nos encontramos en un lugar de frontera, en un lugar de paso».

La entidad diferencia tres perfiles principales entre las personas que atiende. El primero es el de las personas sin hogar arraigadas en el municipio. Son personas que llevan años viviendo allí y con quienes Creu Roja mantiene un acompañamiento continuado.

Enfermera del equipo ESMAS con un usuario / IAS

La Jonquera es un lugar de frontera y de paso donde se cruzan tres realidades de sinhogarismo y vulnerabilidad muy diferentes Àlex Martínez — Psicólogo

La atención incluye necesidades básicas como alimentos, productos de higiene, ropa o sacos de dormir, pero también actuaciones encaminadas a garantizar el acceso a derechos básicos.

Un segundo perfil es el de ciudadanos europeos, principalmente franceses, con problemas de consumo de tóxicos. Son personas que entran y salen de la Jonquera de manera intermitente y que pueden estar vinculadas a trabajos temporales. Su movilidad dificulta que los profesionales puedan establecer procesos de acompañamiento social continuados.

El tercer grupo lo forman las personas migrantes que intentan llegar a Francia pero son devueltas. En algunos casos son derivadas por la Policía Nacional hasta Creu Roja, donde reciben una primera atención antes de continuar su trayecto.

La mayoría, sin embargo, no vuelven a contactar con los servicios. Es una realidad marcada por la movilidad: personas que pueden pasar unas horas o unos días en el municipio y desaparecer después. Esta es una de las principales diferencias respecto del sinhogarismo más cronificado. «En la Jonquera, conviven personas que han convertido el municipio en su lugar de residencia con otras que solo están allí porque la frontera las ha detenido temporalmente». La misma movilidad hace difícil saber cuántas personas pasan realmente por esta situación.

Las personas en tránsito no siempre entran en contacto con los servicios sociales y pueden intentar evitar ser detectadas. Esto hace que las cifras disponibles ofrezcan solo una fotografía parcial del fenómeno. Sánchez explica que los equipos de atención tienen que ir a menudo a buscar a las personas a la calle. Si alguien no conoce los recursos, no quiere ir o tiene miedo de entrar en contacto con la administración, los profesionales tienen que dar el primer paso. «Si la persona no va o porque no lo sabe o porque le da miedo ir y que la detengan o por lo que sea, entonces, claro, aquí es cuando nosotros tenemos que ir», explica.

"Nos faltan manos"

El problema es que los recursos son limitados y el equipo tiene que dar cobertura a los 168 municipios del Alt Empordà. «Nos faltan manos», reconoce Sánchez. Las urgencias, explica, acaban imponiéndose al trabajo preventivo y de seguimiento. Y esto es especialmente importante en el caso de las personas que se encuentran de paso, porque muchas no llegan nunca a los servicios sociales. «Si la persona por sí sola va a los servicios sociales a pedir ayuda, en principio esta persona ya tiene capacidad para resolver más o menos su situación. Pero si no va porque no lo sabe, porque tiene miedo de que la detengan o por lo que sea, entonces nosotros tenemos que ir».

Esta dificultad para detectar a las personas en tránsito también explica por qué es tan difícil dimensionar el fenómeno. «Si no tenemos un espacio de referencia es difícil», admite Sánchez. Las personas que se encuentran en estos procesos, explica, «intentan no ser vistas». Por eso, una parte del trabajo de los profesionales consiste precisamente en salir a la calle, acercarse e intentar generar un primer vínculo.

La frontera en cifras

Según explican desde el Consell, la Jonquera actúa como un eje de alto tránsito rodado (con cerca de 8.000 camiones diarios y numerosos autobuses) donde la policía francesa efectúa controles fronterizos alegando motivos de seguridad o terrorismo que derivan en el retorno de unas 30-40 personas al día, las cuales suelen disponer de más recursos económicos e intentan cruzar en vehículo; por otra parte, Portbou es un punto de paso ferroviario y de montaña utilizado por personas con menos recursos que intentan cruzar a pie o colándose en el tren, una dinámica que, debido a las reducidas dimensiones del municipio, genera un fuerte impacto y alarma social cuando la gente acaba durmiendo en la calle o en la playa. En cuanto a Portbou, Francia lleva a cabo entre 30 y 150 devoluciones en caliente de personas migrantes al mes a través de la frontera. Esta situación genera una alta preocupación social y de recursos en el municipio, que reclama más apoyo institucional y presencia de las fuerzas de seguridad.

Mesa de sinhogarismo en Portbou

La respuesta institucional se ha articulado de manera diferente en los dos municipios fronterizos. En Portbou, se ha creado una mesa para abordar los casos complejos, con la participación de los diferentes servicios implicados. En la Jonquera, también existe una mesa de casos complejos impulsada por el Consell Comarcal. Sánchez matiza, sin embargo, que estas mesas no son exclusivamente de sinhogarismo: pueden abordar también personas que viven en viviendas ocupadas, casos de síndrome de Diógenes u otras situaciones que requieren la intervención coordinada de diferentes servicios. «En la práctica, muchos de los casos complejos son gente que está en situación de calle», explica.

Para llegar a estas personas, el IAS también ha puesto en marcha un equipo conocido como ESMAS (equipo de salud mental para personas sin hogar) formado por una enfermera, un trabajador social y un psiquiatra que trabaja directamente con personas sin hogar que no están vinculadas a los servicios sociales. El objetivo es primero establecer un vínculo y estabilizar las situaciones más complejas para, después, poder iniciar un acompañamiento social. «Primero hay que estabilizar a la persona desde la vertiente sanitaria; más tarde ya podremos intervenir desde el campo social», explica Sánchez.

La coordinación, sin embargo, no resuelve por sí sola una de las principales carencias que detectan los profesionales: la falta de un espacio físico de referencia. «Hoy en día no hay ningún espacio de referencia para estas personas», afirma Sánchez. En Portbou, señala, hay un espacio de Càritas que ofrece apoyo voluntario, principalmente alimentos y ropa. En la Jonquera, Creu Roja asume buena parte de la atención directa, pero también «les faltan espacios, recursos, un poco de todo».

Un espacio de atención digna

Es en este vacío donde sitúa una de las principales reivindicaciones: crear un espacio de apoyo a las personas sin hogar en la Jonquera. «Estamos pidiendo que en la Jonquera se cree un espacio de apoyo a las personas sin hogar. Un espacio de día», explica. No plantea necesariamente un equipamiento residencial, sino un lugar abierto durante el día donde las personas puedan cubrir necesidades básicas y, sobre todo, entrar en contacto con profesionales. La idea es concreta. «Imagínate un espacio que esté abierto durante el día, y la persona pueda ir allí, pueda ducharse, pueda cargar el móvil, pueda poner una lavadora y tomar un café hablando con alguien», explica Sánchez. Este contacto, añade, permitiría también ofrecer asesoramiento y seguimiento social. «Nosotros pensamos que debería ser un espacio donde realmente desde allí los profesionales pudieran prestar atención».

El tema del móvil ya no es un lujo. Es una necesidad muy vital para estar conectado con el sistema y para poder volver a entrar en el sistema Daniel Sánchez — Referente de sinhogarismo en el Consell Comarcal

El móvil, en este esquema, no es un elemento secundario. «El tema del móvil ya no es un lujo. Es una necesidad muy vital para estar conectado con el sistema y para poder volver a entrar en el sistema», defiende. Para las personas que viven en la calle, poder cargar el teléfono puede ser determinante para mantener una visita médica, recibir una comunicación de los servicios o continuar un trámite. Sánchez considera que la propuesta no supondría inventar un modelo nuevo. «No estamos inventando nada», insiste. Según explica, otras zonas fronterizas, tanto del País Vasco como de otros puntos de Europa, ya disponen de recursos de este tipo. La propuesta sería, precisamente, adaptar a la Jonquera «proyectos que ya se sabe que funcionan».

La reivindicación toma una dimensión especial, según Sánchez, por la naturaleza del municipio. «En la Jonquera, hay muchísima historia porque es frontera y es una frontera económica muy grande con mucho movimiento. No es un punto pequeño. Es un motor económico muy grande». La frontera atrae también a personas que buscan trabajo y concentra movimientos que hacen que la realidad social del municipio sea especialmente compleja. «De ahí la necesidad de este centro que decimos». Sobre quién debería impulsarlo, Sánchez lo vincula directamente a la voluntad política y a la capacidad del municipio para reclamar recursos a las administraciones superiores. «Esto depende de políticas, directamente. De dónde quieras poner la atención política», afirma. Al mismo tiempo, considera que, aunque un municipio pequeño no tenga capacidad económica para asumir todo el coste, debe ser «el motor de movimiento» para reclamar el proyecto y los recursos necesarios.

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Lo que sí es inevitable es que la Jonquera continúe ejerciendo de frontera. La respuesta, sin embargo, continúa teniendo un vacío: la Jonquera no dispone de un espacio de día que concentre esta atención. Los equipos de calle pueden detectar y acompañar a las personas, Creu Roja ofrece la primera respuesta y los servicios sanitarios intervienen en los casos más complejos, pero falta un lugar donde esta red pueda encontrarse con las personas. Es por ello que el Consell Comarcal defiende la creación de un centro de día en la Jonquera. Un espacio de referencia que permita dar una respuesta estable a una realidad que, como recuerda Sánchez, no desaparecerá mientras la Jonquera continúe siendo frontera. «Esto no lo cambiaremos nunca. Entonces es cuestión de que podamos aceptar la realidad y hacerlo de la manera más digna», concluyen.