Una catalana en el terremoto de Colombia: "No nos podíamos creer que aquello fuera real"

«Cayó prácticamente todo el hotel. Tuvimos que salir corriendo y lo perdimos casi todo». Clara Andrés, una gerundense de 22 años, estaba dentro de un hotel de Pereira cuando el fuerte terremoto que ha sacudido Colombia hizo tambalear el edificio. Dos de las cuatro amigas consiguieron huir, mientras que las otras dos se refugiaron debajo de una mesa. A pesar de la destrucción, ninguna de ellas resultó herida. «No sé cómo, pero las cuatro estamos bien», explica.

El seísmo, de magnitud 7,4, se produjo el lunes 10 de agosto hacia las siete y media de la mañana, hora colombiana, y tuvo el epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El movimiento afectó especialmente al oeste del país. Pereira, capital del departamento de Risaralda, fue una de las ciudades más castigadas, con varios edificios derrumbados y daños importantes en viviendas e infraestructuras.

Un viaje de veinte días

Andrés había llegado a Bogotá el 5 de agosto con tres amigas de Girona y Sabadell para pasar veinte días de vacaciones en el país. Después de visitar Bogotá y Medellín, el día 9 llegaron a Pereira. Al día siguiente querían alquilar un coche y empezar una ruta por el Eje Cafetero antes de continuar hacia Cartagena y Villa de Leyva. Tenían previsto regresar el 24 de agosto. El terremoto las sorprendió al día siguiente de llegar, mientras dormían en un hotel de la avenida Circunvalar. «Empezó a temblar todo. Dos salimos corriendo y las otras dos se quedaron dentro, refugiadas debajo de una mesa», recuerda. En el interior cayeron paredes y cristales y buena parte del inmueble quedó destruido.

Una vez en la calle, las dos jóvenes que habían conseguido escapar empezaron a llamar a gritos a sus compañeras. «Estábamos preocupadas por ellas, pero oímos sus voces y consiguieron salir, como la mayoría de la gente que había en el hotel». Durante aquellos primeros minutos les costaba asimilar lo que acababa de pasar: «No nos podíamos creer que aquello fuera real. Siempre lo habíamos visto en una película, pero no nos creíamos que nos estuviera pasando a nosotras».

Incomunicadas y sin equipaje

Al miedo inicial se sumó la incertidumbre por las posibles réplicas. Las cuatro amigas buscaron un espacio seguro, alejado de los edificios, sin saber adónde tenían que ir. «Estábamos sin nada, incomunicadas y esperando a ver qué pasaba», relata la gerundense. Entre los restos del hotel perdieron prácticamente todo el equipaje. Solo pudieron recuperar los pasaportes, imprescindibles para abandonar el país. También conservaban un teléfono porque una de ellas lo llevaba en la mano cuando salió corriendo.

La zona se había quedado sin comunicaciones y los servicios policiales tampoco disponían de mucha información. Según Andrés, los efectivos de emergencias se concentraron inicialmente en el centro de Pereira, más afectado, y llegaron más tarde a la avenida Circunvalar. Las jóvenes, de hecho, habían reservado primero un hotel del centro, pero cambiaron de alojamiento porque no les convenció. «Quizás eso nos salvó», señala.

Sin respuesta de la embajada

Con el único móvil que conservaban, contactaron por WhatsApp con la embajada española para informarse sobre las carreteras, los transportes y los aeropuertos. Aseguran que, después de identificarse y explicar la situación, no obtuvieron respuesta. Sus familiares también intentaron llamar sin éxito. «Queríamos saber adónde teníamos que ir y cómo teníamos que actuar. Como no nos respondieron, nos tuvimos que buscar la vida», lamenta.

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Cuando finalmente llegaron a otro hotel, tampoco pudieron descansar. «La noche siguiente no dormimos. Notabas como si todo temblara y como si estuvieras todo el rato en medio de un terremoto». Ahora la sensación ha disminuido, pero Andrés admite que todavía asimilan la experiencia: «Estamos mejor, pero nos ha quedado un poco de trauma».