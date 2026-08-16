Carme Felip, la mujer que con 21 años abrió la puerta al primer turismo de la Selva de Mar: "Cuando empecé, aquí no había nada"

Cuando Carme Felip abrió la Fonda Felip, en el año 1962, la Selva de Mar todavía no sabía qué era vivir del turismo. No había hoteles, ni apartamentos, ni restaurantes pensados para los veraneantes. El pueblo vivía de la tierra y del mar, y llegar desde Barcelona podía suponer más de cinco horas de viaje. Con solo veintiún años y recién casada, Carme intuyó que aquellos primeros visitantes necesitarían algo más que un paisaje privilegiado: un lugar donde dormir, comer y sentirse como en casa. «Aquí no había nada. Si venía gente, alguien tenía que darles comida y cama», recuerda hoy Carme Felip con la memoria intacta a sus 85 años.

Carme Felip, junto a su hija Aurèlia Camps, actualmente, en el interior de la fonda / Sònia Fuentes

Modelo de hospitalidad

Sin saberlo, acababa de poner la primera piedra de un modelo de hospitalidad que marcaría los inicios del turismo en la Selva de Mar. Pero la idea no surgió de la nada. Antes de que llegaran los primeros veraneantes, la familia ya estaba acostumbrada a acoger a forasteros. Después de la Guerra Civil, un campamento de ingenieros del ejército se instaló en el Port de la Selva mientras participaba en la construcción de los búnkeres de la Línea P, el sistema defensivo franquista levantado a lo largo de los Pirineos. «Con mi madre, lavábamos la ropa de los soldados y les hacíamos la comida», recuerda Carme.

Después llegó el primer turismo y la historia de la Fonda Felip es también la historia de cómo se abrió al mundo uno de los pueblos más recónditos de la Costa Brava. A principios de los años sesenta, todavía no había infraestructura turística. En el Port de la Selva, solo funcionaban el Hotel Comerç y la fonda Sol i Sombra, mientras que en la Selva de Mar las primeras referencias eran la Fonda Felip y la Fonda Elvira, que abrió sus puertas en 1949.

Desde muy joven, Aurelia Camps colabora con las tareas de la fundación / Cedida

Aurèlia Camps Felip, segunda generación del negocio, explica que las familias llegaban cargadas después de cinco o seis horas de viaje desde Barcelona o, en algunos casos, después de atravesar media Europa en coche desde Holanda o Francia. «Se quedaban quince días, tres semanas o incluso un mes en régimen de pensión completa». Desayunaban, comían y cenaban en la fonda, y la familia que la gestionaba se encargaba de prácticamente todo. «La gente venía aquí a hacer vacaciones de verdad, porque no tenían que preocuparse de nada», recuerda Aurèlia.

Todo el pueblo era fonda

Los clientes no solo comían lo que salía de la cocina. Muchos llegaban del Port de la Selva con el pescado que habían capturado durante el día. Carme lo limpiaba, lo preparaba y lo servía en la mesa. Si había niños, adaptaba las comidas a sus necesidades. Llegaba a preparar hasta doce papillas diferentes. Aquellos niños, aseguran, todavía hoy vuelven a visitarla cuando pasan por la Selva de Mar. El éxito de aquellos primeros veranos pronto superó la capacidad de las pocas habitaciones disponibles en la fonda.

En los años de mayor esplendor, cuando la fonda se llenaba, la solución era alquilar habitaciones en las casas del pueblo. Muchas familias cedían las habitaciones a los veraneantes y Aurèlia recuerda cómo ella misma y su hermano se trasladaban a dormir a los bajos o a otras dependencias. «El comedor llegaba a reunir unas setenta personas en un mismo servicio y solo 25 personas dormían en la fonda», recuerda Aurèlia. Aquel sistema, hoy casi impensable, permitió que el turismo se integrara en la vida cotidiana del pueblo.

La fonda conserva el mobiliario antiguo y los espacios, como en los inicios de la actividad / Cedida

Un negocio familiar

Ante la avalancha de turistas, los vecinos cedían habitaciones y todo el mundo colaboraba. «Al final todo el pueblo hacía de fonda», resume Carme. Para la familia, la fonda no era solo el lugar donde trabajaban, sino también su casa. «Nosotros vivíamos allí; no teníamos una casa». En un rincón todavía está la mesa donde la familia comía separada de los clientes. La cocina conserva buena parte de la distribución original, y algunos de los espacios prácticamente no han cambiado desde hace más de seis décadas, incluso los muebles son los mismos. Aurèlia señala que ha querido mantener estos espacios casi intactos porque forman parte de su infancia. «Lo he dejado tal como estaba hace sesenta años», dice. Paseando por los comedores todavía recuerda cuando su madre cocinaba con una cocina económica de carbón y cuando toda la familia participaba en el negocio. La fonda continúa ahora en manos de la segunda generación, y no saben si habrá un relevo.

Joan Camps / Cedida

Aurèlia ha asumido la gestión, mientras su hermano Joan se ocupa en su tiempo libre de mantener viva la herencia familiar vinculada a la tierra. Ambos crecieron entre las mesas y las habitaciones de la fonda, ayudando a sus padres, Carme y Josep, que compaginaba el negocio con el trabajo en las viñas y los olivos. «Era un negocio familiar de verdad; todos participábamos», recuerda.

El ritmo de trabajo era intenso. Carme pasaba buena parte del día en la cocina preparando los menús, atendiendo a los clientes y adaptando los platos a cada una de las familias que se alojaban en la fonda. El trato era tan cercano que muchos de los veraneantes repetían cada verano. Con los años, algunos acabaron comprando una casa en el pueblo y convirtiéndose en vecinos habituales de la Selva de Mar.

Aquel modelo de turismo familiar empezó a transformarse con el paso de los años. La llegada de los apartamentos, los nuevos restaurantes y las segundas residencias acortó las estancias y la pensión completa dejó de ser el modelo predominante. La propia Fonda Felip tuvo que adaptarse a esta evolución: durante años combinó el alojamiento con el restaurante, pero hoy solo ofrece alojamiento a los huéspedes.

Uno de los espacios de la fonda, actualmente / Cedida

Actualmente, Aurèlia continúa recibiendo personalmente a los huéspedes y dedica tiempo a explicarles la historia del pueblo y a recomendarles qué pueden visitar o dónde pueden comer para integrarlos en la vida local. Pero admite que el trabajo también ha cambiado. Las nuevas obligaciones administrativas y la identificación digital de los clientes ocupan una parte del tiempo que antes dedicaba a este trato personal. «Yo intento dedicar unos veinte minutos a cada cliente para que conozca la Selva de Mar, pero cada vez es más difícil mantener esta manera de hacer», explica.

La Fonda Felip conserva la esencia de sus inicios, desde la plaza del pueblo de la Selva de Mar / Cedida

A pesar de todo, defiende que este es precisamente el valor de una fonda. «Hay gente que todavía busca este trato familiar», asegura. Es el mismo espíritu que su madre imprimió al negocio cuando empezó a cocinar para los primeros veraneantes que llegaban a la localidad. Hoy, la Fonda Felip continúa en el mismo edificio y conserva buena parte de los comedores, la cocina y las habitaciones que vieron nacer aquel primer turismo.

La fonda conserva una docena de habitaciones que combinan espacios reformados con otros que prácticamente no han cambiado desde los años sesenta. Muchas llevan nombres de mujeres de la familia, un homenaje a las generaciones femeninas que han sostenido el negocio a lo largo de los años. «Aquí hay una historia de mujeres y la quiero preservar», explica Aurèlia.

Precisamente Carme recuerda cuando su trayectoria fue reconocida con un diploma a toda una vida dedicada a la hostelería, resumiendo también la historia de los inicios del turismo en la Selva de Mar. Entre las paredes de la fonda todavía resuenan las historias de las familias que pasaron por ella, algunas de las cuales han acabado convirtiéndose en vecinos. Más que una fonda, la casa se ha convertido en uno de los últimos testimonios vivos de una manera de entender la hospitalidad que prácticamente ha desaparecido. La fonda no era solo un lugar donde los visitantes dormían y comían.

Para Carme, la hospitalidad empezaba mucho antes del negocio. La familia compartía mesa con los huéspedes, pero también con las personas del pueblo que estaban solas. «Mi madre y mi padre siempre acogían. Si en invierno no había mucha gente, personas de aquí que no tenían familia, solteros o gente que estaba sola, venían a comer a la fonda y compartían la mesa con nosotros», recuerda la hija. Aquella manera de entender una fonda es la que continúa intentando preservar hoy. «Me gustaría que la gente entendiera que el encanto de este lugar es precisamente este: una manera de hacer cercana y familiar. Que no vengan a buscar otra cosa», concluye.

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