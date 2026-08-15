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Una marcha en 'topless' recorrerá este domingo las calles de Zaragoza en apoyo a las mujeres de Afganistán

La marcha movilizará a 25 personas con torsos pintados como reclmao de la liberación de las mujeres afganas ante la pasividad internacional

Archivo - Imagen de archivo de mujeres recibiendo formación para ser agentes de Policía en Kabul, Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de mujeres recibiendo formación para ser agentes de Policía en Kabul, Afganistán / Oliver Weiken/dpa - Archivo

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Europa Press

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Zaragoza
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Una marcha en 'topless' recorrerá este domingo las calles de Zaragoza con los participantes con los torsos pintados con lemas en apoyo a la liberación de las mujeres afganas, que sufren un "apartheid de género" desde el regreso del régimen talibán al país ante la pasividad de la comunidad internacional.

La convocatoria está promovida por el autor social José Antonio Fernández Olvido y otras entidades y movilizará a 25 personas en 'topless' a partir de las 12.00 horas.

Esta marcha pretende hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga y libere a estas mujeres que ya no pueden sacar títulos universitarios o ir a la peluquería, con lo que viven en un "auténtico apartheid de género".

Del mismo modo, se propone "rescatar del olvido" a las mujeres de este país asiático, cuyos derechos han retrocedido desde la vuelta de los talibanes "hasta servir sólo para tener hijos".

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Entre los lemas elegidos para la protesta están 'No al Apartheid de Género en Afganistán', 'Por la liberación de mujeres y niñas en Afganistán', '¿Donde está la Comunidad Internacional?', 'Reconocimiento del Apartheid de Género como crimen de lesa humanidad por parte de los Estados' y 'Exijamos a nuestros representantes que luchen contra la impunidad'.

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