España registra un auge del turismo 'swinger' en el verano, con cinco provincias como epicentro

Alicante, Murcia, Málaga, Almería y Las Palmas son destinos muy populares durante las vacaciones de verano por sus kilómetros de costa mediterránea y su clima privilegiado, pero también concentran un fenómeno menos evidente. Estas cinco provincias se sitúan como los principales focos en España del llamado ocio liberal o turismo 'swinger' durante la temporada estival, un concepto que hace referencia a los viajes que realizan las personas o las parejas para explorar experiencias de intercambio consensuado. Así lo reflejan los últimos datos de Wyylde, la red social y plataforma de citas especializada en la exploración de la sexualidad sin tabúes.

Madrid y Barcelona registran la mayor parte de la actividad durante el resto del año por su tamaño y su oferta estable de locales y eventos para adultos: de los clubes swinger o spas liberales a pubs con salas oscuras. Sin embargo, con la llegada del buen tiempo y el inicio del verano, la plataforma detecta un progresivo desplazamiento de estas dinámicas hacia la costa mediterránea, convirtiéndose en el principal escenario de la temporada.

Un escenario que dibuja un mapa muy diferente a Francia, el referente europeo. Mientras el país galo concentra el fenómeno en la famosa y masiva villa de Cap d’Agde (en el sur del país), España apuesta por la descentralización de su ocio liberal, que no para de crecer cada año debido a un evidente cambio de mentalidad. De hecho, según los últimos estudios sobre vínculos afectivos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi un 15% de los encuestados afirma haber practicado o estar abierto a experimentar con opciones no monógamas.

La Playa Marina, en la malagueña Mijas, es un punto clave para estos encuentros de verano. / LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Una clara preferencia por ambientes más relajados

Para Wyylde, este tipo de ocio “no responde a una duración determinada”, ya que las propuestas se pueden extender desde las pocas horas o una noche completa hasta incluso varios días. No obstante, sí detectan una clara preferencia por ambientes más relajados y vacacionales en verano. Por ello, estos encuentros abandonan esos locales habituales indoor —muy discretos— para trasladarse a hoteles, villas y recintos privados al aire libre, con jardines, terrazas, piscinas y zonas chill out.

El verano y los destinos de sol y playa invitan a desconectar, bajar el ritmo y, por qué no, vivir con mayor libertad experiencias poco habituales, ahora que estamos lejos de las miradas conocidas. De hecho, ese anonimato permite cada vez a más parejas con la mente abierta y curiosa explorar su sexualidad mucho más allá de los límites tradicionales de la monogamia.

La Playa de Los Tusales, en Alicante, es uno de estos espacios liberales / Turismo Comunitat Valenciana

De Alicante a la Costa del Sol

Alicante se alza como uno de los principales destinos del ocio liberal durante el verano en la costa mediterránea, debido a la combinación de unos factores que lo hacen único: unos atractivos arenales naturales, una oferta para adultos ya consolidada y una notable afluencia de turismo internacional, especialmente el francés, históricamente vinculado a estas experiencias. Y, en este entorno, la plataforma líder del sector destaca especialmente la playa de Los Tusales, un espacio con un aislamiento natural entre dunas y vegetación que la ha convertido en un punto clave tanto para el cruising (buscar y mantener encuentros sexuales de forma espontánea) como para otras dinámicas liberales.

Estos encuentros abandonan los locales habituales del año para trasladarse a hoteles, villas y recintos privados al aire libre, con jardines, terrazas, piscinas y zonas chill out

Algo más al sur, en la Costa del Sol, se localiza otro de los platos fuertes de este sector. El movimiento vacacional se concentra entre Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Marbella, y tiene como epicentros naturales la cala nudista de Playa Marina, en Mijas, o el entorno dunar de Cabopino. Esta zona destaca por ofrecer una gran variedad de propuestas en pocos kilómetros, tanto a la luz del día como en ambientes nocturnos. Y aunque su clientela es principalmente un público español, la plataforma Wyylde matiza que el municipio marbellí atrae también a numerosos visitantes internacionales, especialmente británicos y alemanes.

Completan el circuito, Murcia, que ofrece "experiencias asociadas al turismo costero y planes de pareja" en enclaves como Cala Morena, en la pedanía cartagenera de El Portús, y Almería, que cuenta con un carácter naturista y que se desarrolla en lugares como Vera Playa. Y el broche de oro lo pone —según Wyylde— Las Palmas de Gran Canaria, y especialmente Maspalomas, con un turismo swinger que "concentra espacios especializados, alojamientos orientados a este público y una actividad continuada", gracias a su clima privilegiado.