La tormenta deja granizo e inundaciones en Catalunya y amenaza con más afectaciones esta tarde

Las tormentas ya han dejado granizo, fuertes lluvias y acumulaciones de agua en varios puntos de Catalunya este sábado por la tarde. Los primeros episodios destacables se han producido en las comarcas del norte y de la Catalunya central, como Osona, el Bages, el Berguedà y el Ripollès, donde se ha registrado tiempo violento y un descensos notable de la temperatura.

En Sant Julià de Vilatorta (Osona), la intensa precipitación y la acumulación de agua ha obligado a cortar la C-25 en ambos sentidos alrededor de las 14.15 horas,. Según ha informado Trànsit, la interrupción ha durado unos 20 minutos para garantizar la seguridad de los vehículos. Posteriormente, la vía se ha reabierto sin ninguna afectación.

En Sallent (Bages), el usuario Miquel Gili ha compartido imágenes de una tormenta corta pero intensa, acompañada de granizo.

En el Berguedà, el paso de la tormenta ha provocado además un notable descenso de las temperaturas. "La temperatura ha bajado de 27 a 17 ºC en un cuarto de hora!", ha comentado un usuario desde Avià.

En Camprodon (Ripollès) ha caído una cantidad destacable de granizo. Numerosos usuarios han publicado imágenes del fenómeno meteorológico en el municipio.

Evolución de la tormenta

La situación meteorológica mantiene el Plan INUNCAT en estado de alerta. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ya había emitido este sábado a primera hora de la tarde un aviso por tiempo violento ante la posibilidad de episodios de granizo de más de dos centímetros de diámetro, rachas de viento superiores a los 25 m/s y hasta posibles tornados en algunos puntos.

A primera hora de la tarde, la alerta se concentraba especialmente en el Pirineo y posteriormente en la comarca de Osona, donde el grado de peligro ha alcanzado el nivel máximo, de 6 sobre 6. Con el avance de la tarde, el riesgo máximo se ha trasladado hacia l'Anoia y el Solsonès, mientras que el Bages, la Segarra y el Urgell también presentaban un riesgo alto.

Los chubascos continuarán desplazándose durante la tarde hacia las comarcas de Ponent y del Camp de Tarragona. En estas zonas se podrán superar los 40 l/m² en 30 minutos, por lo que se prevén más afectaciones.

Protecció Civil pide extremar las precauciones

Protecció Civil pide extremar la precaución este sábado en los desplazamientos y en las actividades que se desarrollen en zonas inundables. El principal riesgo son las crecidas repentinas de ríos, rieras y barrancos, además de las acumulaciones rápidas de agua.

La institución recomienda no aparcar en rieras ni en puntos inundables y no cruzar ríos, rieras o zonas anegadas, ni a pie ni con vehículos. También aconseja evitar los desplazamientos cuando las precipitaciones sean muy intensas y mantenerse alejado de cauces, barrancos y pasos subterráneos susceptibles de inundarse.

Protecció Civil pide asimismo seguir la evolución de las previsiones meteorológicas y las indicaciones de las autoridades. Los municipios están llamados a revisar sus puntos inundables y a adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de sus habitantes.

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Ante cualquier situación de emergencia, las autoridades recuerdan que se debe llamar al 112.