Terremoto hoy en Granada: última hora en directo

Las inspecciones por daños tras el terremoto se concentran en Granada, Ogíjares, La Zubia y Armilla

El Ayuntamiento de Granada ha informado este sábado de que las solicitudes de inspección como consecuencia del terremoto registrado esta madrugada se concentran principalmente en la zona sur de la capital y en los municipios de Ogíjares, La Zubia y Armilla.

Las incidencias comunicadas hasta el momento corresponden "principalmente" a daños "ligeros" en elementos no estructurales, que, "en principio, no suponen un riesgo para la integridad física de las personas", tal como se remarca en una nota de prensa.

Asimismo, se ha informado de "algún daño de mayor entidad" que está siendo evaluado especialmente en "edificaciones vulnerables o que presentaban patologías previas". "En estos momentos, no hay indicios que permitan hablar de daños estructurales generalizados". Los movimientos sísmicos registrados durante este sábado y en los días anteriores "parecen estar relacionados preliminarmente con la misma zona de falla".

No obstante, el Consistorio aclara que "será necesario realizar un análisis posterior de los datos por parte de los organismos competentes para confirmar esta posible relación". En relación con las incidencias, se han recibido más de 100 llamadas,en el servicio de bomberos, solicitando la inspección de edificios.