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Movimiento sísmico
Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
El epicentro del temblor, de magnitud 5, se ha localizado en el municipio de Alhendín
Un potente terremoto ha hecho temblar la tierra en Granada esta madrugada. El epicentro del seísmo, de magnitud 5, se ha localizado en el municipio de Alhendín, a solo 12 kilómetros de la capital provincial.
Te contamos la última hora en directo:
En la mayoría de los casos, "los daños comunicados no son de carácter estructural"
En la mayoría de los casos, "los daños comunicados no son de carácter estructural". No obstante, el movimiento sísmico ha generado una "importante preocupación y temor entre la población". Las solicitudes de inspección se concentran principalmente en la zona sur de Granada y en los municipios de Ogíjares, La Zubia y Armilla.
Ante la posibilidad de que se produzcan nuevos terremotos, Protección Civil ha recordado que "no es posible realizar una predicción determinista de estos fenómenos". Por tanto, no debe presuponerse que vaya a producirse otro terremoto, aunque tampoco puede descartarse la ocurrencia de réplicas u otros movimientos sísmicos.
Desde Protección Civil se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y actuar con serenidad; seguir las recomendaciones oficiales de autoprotección; evitar difundir información no contrastada; y consultar exclusivamente fuentes oficiales y canales de información verificados, especialmente los del Ayuntamiento de Granada y del Servicio Local de Protección Civil.
Las inspecciones por daños tras el terremoto se concentran en Granada, Ogíjares, La Zubia y Armilla
El Ayuntamiento de Granada ha informado este sábado de que las solicitudes de inspección como consecuencia del terremoto registrado esta madrugada se concentran principalmente en la zona sur de la capital y en los municipios de Ogíjares, La Zubia y Armilla.
Las incidencias comunicadas hasta el momento corresponden "principalmente" a daños "ligeros" en elementos no estructurales, que, "en principio, no suponen un riesgo para la integridad física de las personas", tal como se remarca en una nota de prensa.
Asimismo, se ha informado de "algún daño de mayor entidad" que está siendo evaluado especialmente en "edificaciones vulnerables o que presentaban patologías previas". "En estos momentos, no hay indicios que permitan hablar de daños estructurales generalizados". Los movimientos sísmicos registrados durante este sábado y en los días anteriores "parecen estar relacionados preliminarmente con la misma zona de falla".
No obstante, el Consistorio aclara que "será necesario realizar un análisis posterior de los datos por parte de los organismos competentes para confirmar esta posible relación". En relación con las incidencias, se han recibido más de 100 llamadas,en el servicio de bomberos, solicitando la inspección de edificios.
Moreno pide "mucho cuidado" tras una noche "de sobresalto" por el terremoto de Granada: "Sigamos las recomendaciones"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este sábado "calma" y "mucho cuidado" tras una noche "de sobresalto e inquietud" por el terremoto de Granada, que ha sido de magnitud 5 y ha tenido su epicentro en la localidad de Alhendín.
"Noche de sobresalto e inquietud en Granada con un terremoto de magnitud 5 que ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias. Calma, mucho cuidado con cualquier cornisa o fachada dañada que todavía se pueda desprender y, por favor, sigamos todas las recomendaciones. Muy pendientes", ha señalado a través de su perfil en 'X'.
El terremoto se ha producido exactamente a las 01:04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud. Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.
La Junta comprobará este sábado si los daños en edificios son estructurales
La Junta, en coordinación con la Diputación de Granada y los ayuntamientos, revisará durante este sábado los edificios que presenten daños para comprobar si son estructurales.
La administración provincial también ha activado un plan especial desde este sábado, una jornada que estará además marcada por la tormenta, con lluvias durante la noche avisos amarillos en la provincia.
Granada analiza daños tras el terremoto de intensidad 5 y 40 temblores durante la noche
Granada y su área metropolitana han acumulado 40 terremotos durante la madrugada de este sábado, temblores que se han sumado al de intensidad 5 con epicentro en Alhendín que se registró a la 1:04 horas, y que han causado daños materiales que se analizarán en un día marcado por las tormentas.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cuarenta temblores después del principal de Alhendín, un seísmo que ha provocado más de 200 llamadas a emergencias y daños materiales, pero ningún herido.
La Junta de Andalucía mantiene desde la madrugada activa la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico, lo que permite reforzar el seguimiento de la situación y coordinar tanto recursos como las actuaciones necesarias.
De momento, ni Protección Civil ni los servicios de emergencias han registrado ninguna víctima, aunque la continuidad de temblores provocó de madrugada que numerosos vecinos del área metropolitana de Granada dejasen sus casas para concentrarse en parques y otros espacios al aire libre.
El terremoto de Granada sorprende a un youtuber en pleno directo | VÍDEO
Sasel, un youtuber granadino con más de 370 mil suscriptores, ha sido sorprendido en directo por los temblores causados por el terremoto, apreciándose en el vídeo como se sacude su casa.
Daños en edificios
Los ciudadanos que han llamado al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía han avisado de que se han producido grietas, se han caído elementos como cornisas, cascotes, muros, y se han registrado otros daños en algunos edificios.
Fuerte terremoto en Indonesia
Indonesia también ha sufrido un terremoto en las últimas horas. El fuerte temblor, de magnitud 7,7, ha causado al menos 20 muertos.
Activada la fase de emergencia en situación 1 por el terremoto de 5 grados de Granada
La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico por el terremoto de 5 grados de magnitud y con epicentro en Alhendín (Granada) registrado en la madrugada de este sábado.
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que se activa esta fase por la magnitud del seísmo, que ha motivado más de 200 llamadas al servicio de emergencias 112 de Andalucía.
Armilla (Granada) abre parques y un complejo deportivo a vecinos asustados por el seísmo
El Ayuntamiento de Armilla, municipio del área metropolitana de Granada en el que se han registrado daños materiales por el terremoto de magnitud 5 registrado en la localidad granadina de Alhendín, ha abierto las puertas de sus parques y un pabellón deportivo para acoger a los vecinos "intranquilos" por el temblor.
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