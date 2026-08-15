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Terremoto hoy en Granada: última hora en directo

El epicentro del temblor, de magnitud 5, se ha localizado en el municipio de Alhendín

Cascotes en una calle de Granada por los efectos del terremoto.

Cascotes en una calle de Granada por los efectos del terremoto. / Junta de Andalucía

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Jordi Grífol

Jordi Grífol

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Un potente terremoto ha hecho temblar la tierra en Granada esta madrugada. El epicentro del seísmo, de magnitud 5, se ha localizado en el municipio de Alhendín, a solo 12 kilómetros de la capital provincial.

Mapa que muestra la localización del terremoto de Granada.

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