Sorteo Extra Verano de la ONCE 2026, en directo: comprobar números premiados y resultados de hoy, 15 de agosto

La ONCE celebra este sábado 15 de agosto una nueva edición de su tradicional Cupón Extra de Verano, uno de los sorteos más destacados de su calendario estival. La extracción comenzará a las 21.25 horas y pondrá en juego un premio principal de 15 millones de euros para el cupón que acierte las cinco cifras y la serie ganadora, además de numerosos premios de menor cuantía.

Sigue en directo el sorteo y consulta aquí todos los números premiados y resultados a medida que se conozcan.

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El Cupón Extra de Verano, cuya primera edición se remonta al año 2000, reparte también diez premios de un millón de euros, premios de 40.000 euros a las cinco cifras y otras cantidades por aproximaciones y terminaciones.

¡Y hasta aquí el sorteo! ¿Te ha tocado?

1 millón de euros Los cupones premiados con un millón de euros son los siguientes: 00113, serie 120

08870, serie 80

39398, serie 73

15116, serie 102

08407, serie 39

54572, serie 39

02648, serie 101

97989, serie 71

63392, serie 93

13148, serie 91

Número ganador El número premiado con 15 millones de euros ha sido el 89272 de la serie 027.

¡Empieza el sorteo!

Cuenta atrás Quedan cinco minutos para que empiece el sorteo del Extra de Verano de la ONCE.

Tradición desde 2000 El Cupón Extra de Verano es ya una tradición dentro del calendario de sorteos de la ONCE. La primera edición se celebró en el año 2000, cuando el premio principal ascendió a mil millones de pesetas (unos 6 millones de euros) para un único cupón ganador.

¿Qué parte se quedaría Hacienda? Los premios de loterías cuentan con un mínimo exento de 40.000 euros. En el caso de los premios que superen esa cantidad, la ONCE indica que se aplica una retención del 20% sobre la parte que exceda de los 40.000 euros. Así, en el caso del premio principal de 15 millones de euros y el resto de premios más cuantiosos, la retención se aplicaría únicamente sobre la cantidad que supere ese mínimo exento.

Premios de un millón También se repartirán 10 premios de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracción completas y 1.190 premios de 1.200 euros a las cinco cifras de la segunda a la decimoprimera extracción completas.

Premios del Cupón Extra de Verano El gran atractivo del sorteo recae en su primer premio de 15 millones de euros, que corresponde al cupón cuyas cinco cifras y serie coincidan con la combinación ganadora. Los demás premios son los siguientes: 1 premio de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie.

10 premios de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie.

119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

10.800 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

10.800 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de seis euros a la última cifra.