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Sorteo Extra Verano de la ONCE 2026, en directo: comprobar números premiados y resultados de hoy, 15 de agosto

Sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE este 15 de agosto: horario, premios y dónde ver

Sorteo Extra Verano de la ONCE 2026

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La ONCE celebra este sábado 15 de agosto una nueva edición de su tradicional Cupón Extra de Verano, uno de los sorteos más destacados de su calendario estival. La extracción comenzará a las 21.25 horas y pondrá en juego un premio principal de 15 millones de euros para el cupón que acierte las cinco cifras y la serie ganadora, además de numerosos premios de menor cuantía.

Sigue en directo el sorteo y consulta aquí todos los números premiados y resultados a medida que se conozcan.

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El Cupón Extra de Verano, cuya primera edición se remonta al año 2000, reparte también diez premios de un millón de euros, premios de 40.000 euros a las cinco cifras y otras cantidades por aproximaciones y terminaciones.

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