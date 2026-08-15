¿Por qué en Granada se producen tantos terremotos?

Granada ha sufrido esta madrugada un terremoto de 5 grados en la escala de Richter, superando en intensidad el enjambre sísmico que sufrió la ciudad en 2021, cuando se alcanzaron 4,4 grados de intensidad en Santa Fe. El sismo de este sábado no ha producido daños personales ni daños materiales graves pese a la fuerza con la que se ha sentido el movimiento sísmico, ha asegurado la Junta de Andalucía.

Los expertos, eso sí, avisan de que habrá más réplicas de entre 3 y 3,5 de magnitud en Granada capital y varios municipios del área metropolitana. Ya unas horas antes del terremoto de 5,0 grados se produjo otro sismo de magnitud 3,7 que ya había hecho temblar 67 municipios de la provincia granadina durante la tarde del viernes.

¿Por qué se producen tantos terremotos en Granada?

El terremoto de esta madrugada ha sido especialmente sentido debido a su superficialidad. Cuanto más cerca de la superficie se produce el terremoto, menos recorrido tienen las ondas hasta llegar a nosotros y mayor puede ser la intensidad cerca del epicentro. Su intensidad ha sido de grado V, esto es, considerado "fuerte: suele ser sentido por la mayoría de las personas dentro de los edificios, puede despertar a quienes duermen y provocar que objetos colgados oscilen considerablemente, que las vajillas choquen entre sí o que pequeños objetos inestables se desplacen o caigan.

El Instituto Geográfico Nacional considera la cuenca de Granada la zona sísmicamente más activa de las Béticas centrales y una de las de mayor tasa de sismicidad de la Península Ibérica. La depresión. La intensa actividad sísmica en Granada se explica por el efecto del apretamiento entre la placa africana y euroasiática que se da en la región, que convergen con una velocidad media de unos 5 mm/año, expone el Instituto Geológico y Minero de España.

Además, expone en X Mar Gómez, doctora en Física y meteoróloga, en la cuenca de Granada existen numerosas fallas activas y buena parte de la deformación de la corteza se acomoda mediante fallas normales. Las fallas geológicas, cabe recordar, son fracturas o rupturas en la corteza terrestre donde los bloques de roca a ambos lados se han movido unos respecto a otros. Estas estructuras se forman cuando las fuerzas de la tectónica de placas superan la fuerza de las rocas.

"No tiene nada que ver con 2021"

La responsable del Área de Prevención del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, ha explicado que lo que se espera tras la serie sísmica con terremotos precursores y uno principal de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín (Granada) es "que la actividad sísmica vaya decayendo tanto en número de terremotos como en magnitud".

La experta ha explicado en declaraciones para Europa Press que la intensidad del terremoto dada de cinco "podría convertirse en una intensidad seis". Además, ha añadido que "no tiene nada que ver" este terremoto con lo ocurrido en 2021, ya que "allí se movieron varias fallas y aquí, de momento, solo se ha movido una". "Aquello fue una especie de enjambre y esto es una serie con su terremoto principal y unos cuantos precursores", ha aclarado.

El terremoto de Albolote de 1956

El terremoto de este sábado quedará registrado como uno de los mayores temblores producidos en Granada. Justo hace 70 años, se produjo el sismo de Albolote-Atarfe, registrado el 19 de abril de 1956 y considerado uno de los más importantes del siglo XX en España. Aquel sismo registró una intensidad epicentral de VIII, una magnitud de 5 y dejó 5 muertos en Albolote y Atarfe y más de 60 heridos.

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Según la prensa de la época, ambas poblaciones quedaron arruinadas y resultaron muy afectadas Santa Fe, Maracena y algunos barrios de Granada capital. El sismo registró una intensidad epicentral de VIII, una magnitud de 5.