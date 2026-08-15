Unos obreros encuentran lingotes y monedas de oro en una construcción en Bélgica: la policía pide a los cazadores de tesoros que se alejen
El hallazgo inesperado salió a la luz el martes durante los trabajos de renovación de un edificio en la ciudad de Dendermonde, en Flandes Oriental.
AFP
La policía belga pidió a los cazadores de tesoros que se mantengan alejados de una construcción donde, esta semana, unos obreros encontraron un alijo de lingotes y monedas de oro cuyo valor podría superar los 10 millones de dólares. El hallazgo inesperado salió a la luz el martes durante los trabajos de renovación de un edificio en la ciudad de Dendermonde, en Flandes Oriental.
La policía informó que los trabajadores los alertaron tras descubrir "una gran cantidad de oro", y publicó fotografías de alrededor de 50 lingotes y montones de monedas en su página de Facebook.
La prensa belga informó que las piezas de oro con un valor estimado de 9 millones de euros (unos 10,4 millones de dólares) fueron encontradas empotradas en las paredes del sótano de una casa perteneciente a la organización benéfica local CAW East-Flanders.
Cazadores de tesoros
Un trabajador entrevistado por el medio VRT dijo que la "primera reacción del equipo fue, en realidad, incredulidad y asombro". La policía informó que el oro fue "inventariado y puesto a salvo lo más rápido posible en una bóveda de alta seguridad perteneciente a los servicios del gobierno federal".
"Al parecer, varios cazadores de tesoros querrían volver a visitar el lugar", se lee en una publicación de Facebook del departamento de policía.
"Un consejo de oro: realmente no tiene sentido", dijeron, al advertir a los curiosos que se mantuvieran alejados de la obra cercada.
- Catalunya activa la alerta del Inuncat por lluvias intensas este sábado con más de 40 litros por m2 en media hora
- Récord de calor nocturno en Barcelona: se registran 45 noches tórridas, que por primera vez superan a las tropicales
- Aguaceros y tormentas fuertes: el fin del calor intenso llega a Catalunya a partir de esta fecha
- La 'generación sisi' crece en España: uno de cada tres jóvenes ocupados también estudia
- Catalunya se prepara para un frente de lluvias y un descenso de temperaturas tras un viernes de calor extremo
- Retrasos en la R2, la R2Nord y la R11 de Rodalies entre Granollers y Sant Andreu por el atropello de una persona
- Un vecino de Les Corts emite las obras del Camp Nou en directo y acaba retransmitiendo el incendio de Collserola
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego descontrolado en la Vall d'Uixó y del de Madrid, fuera de la capacidad de extinción y con 115.000 afectados