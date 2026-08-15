Unos obreros encuentran lingotes y monedas de oro en una construcción en Bélgica: la policía pide a los cazadores de tesoros que se alejen

La policía belga pidió a los cazadores de tesoros que se mantengan alejados de una construcción donde, esta semana, unos obreros encontraron un alijo de lingotes y monedas de oro cuyo valor podría superar los 10 millones de dólares. El hallazgo inesperado salió a la luz el martes durante los trabajos de renovación de un edificio en la ciudad de Dendermonde, en Flandes Oriental.

La policía informó que los trabajadores los alertaron tras descubrir "una gran cantidad de oro", y publicó fotografías de alrededor de 50 lingotes y montones de monedas en su página de Facebook.

La prensa belga informó que las piezas de oro con un valor estimado de 9 millones de euros (unos 10,4 millones de dólares) fueron encontradas empotradas en las paredes del sótano de una casa perteneciente a la organización benéfica local CAW East-Flanders.

Cazadores de tesoros

Un trabajador entrevistado por el medio VRT dijo que la "primera reacción del equipo fue, en realidad, incredulidad y asombro". La policía informó que el oro fue "inventariado y puesto a salvo lo más rápido posible en una bóveda de alta seguridad perteneciente a los servicios del gobierno federal".

"Al parecer, varios cazadores de tesoros querrían volver a visitar el lugar", se lee en una publicación de Facebook del departamento de policía.

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"Un consejo de oro: realmente no tiene sentido", dijeron, al advertir a los curiosos que se mantuvieran alejados de la obra cercada.