Los Mossos detienen en un control a un hombre condenado en Italia por explotación sexual

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre con una orden internacional de detención emitida desde Italia, donde había sido condenado por explotación sexual y tráfico de drogas.

La detención tuvo lugar el pasado 13 de agosto, hacia las 11:00 horas, en un control preventivo en la C-16 a su paso por Castellbell i el Vilar (Bages, Barcelona), donde los agentes responsables del dispositivo policial sospecharon del individuo y al comprobar su identificación saltó la alerta de la orden internacional de detención emitida por Italia.

El detenido, de nacionalidad colombiana y de 26 años, había sido condenado el pasado mes de marzo en Italia a 20 años de cárcel por los delitos de tráfico de drogas y explotación sexual, cometidos entre enero y julio de 2025, han explicado a EFE fuentes de la policía catalana.

El detenido atraía a mujeres colombianas con la promesa de trabajo y, una vez en italia, las obligaba a prostituirse, además de suministrarles drogas para que las vendieran a sus clientes.

Tras su detención en Catalunya, la Audiencia Nacional ordenó el día 14 su traslado a Madrid para proseguir los trámites correspondientes a la orden internacional emitida por Italia.