Las imágenes y vídeos que deja el terremoto de Granada

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Terremoto hoy en Granada: últimas noticias en directo

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Vista de daños provocados por el terremoto este sábado, en Armilla (Granada)

Vista de daños provocados por el terremoto este sábado, en Armilla (Granada) / EFE/ Pepe Torres

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Un terremoto de magnitud 5,0 grados ha sacudido durante la madrugada de este sábado Granada y se ha dejado sentir a cientos de kilómetros del epicentro, provocando desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada como Armilla, donde por el momento no se han registrado víctimas.

Registrado a las 1.04 horas de la madrugada, el seísmo tuvo su epicentro al noreste de Alhendín (Granada). El hipocentro se situó a apenas dos kilómetros de profundidad, una circunstancia que ha contribuido a que el movimiento haya sido claramente percibido en una amplia zona. La actualización del organismo, realizada a las 23.31 horas UTC, eleva además la intensidad máxima hasta el grado V de la Escala Europea.

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Vista de daños provocados por el terremoto este sábado, en Armilla (Granada).

Vista de daños provocados por el terremoto este sábado, en Armilla (Granada). / EFE / PEPE TORRES

Esto hizo que muchos turistas, tal como se puede apreciar en el siguiente vídeo, abandonaran sus hoteles y salieran a la calle tras el terremoto. A continuación, las imágenes y vídeos más impactantes que deja el seísmo.

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