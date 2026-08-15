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Juego de azar
Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 15 de agosto
Este sábado, 15 de agosto de 2026, se celebra el sorteo extraordinario de Julio de la Lotería Nacional con un primer premio de 1.500.000 euros a la serie. En la rifa de hoy se reparten un total de 105 millones de euros.
En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.
Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 15 de agosto de 2026:
Reintegros especiales
1, 2, 4
Primer premio
90742
Segundo premio
45289
Extracciones cuatro cifras
0635, 1664, 2018, 9455
Extracciones de tres cifras
444, 579, 598, 618, 683, 778, 821, 826, 832, 942
Extracciones dos cifras
13, 15, 21, 22, 24, 50, 59, 70, 78
Así te hemos contado el sorteo de la Lotería Nacional de hoy:
Hasta aquí la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Reintegros especiales
Premio de 60 euros:
1, 2, 4
Primer premio del sorteo de la Lotería Nacional hoy
Con un premio de 600.000 euros por serie:
90742
Segundo premio
120.000 euros a la serie:
45289
Extracciones cuatro cifras
4 extracciones de 4 cifras con premio de 1500 euros la serie:
0635, 1664, 2018, 9455
Extracciones de tres cifras
10 extracciones de 3 cifras con premio de 300 euros la serie:
444, 579, 598, 618, 683, 778, 821, 826, 832, 942
Extracciones dos cifras
9 extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional con un premio de 120 euros a la serie:
13, 15, 21, 22, 24, 50, 59, 70, 78
Empieza el sorteo
Empieza el sorteo
¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacionalpuede ser seguido en directo a través de la página web oficial del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado desde las 13:00 horas.
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