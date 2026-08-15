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Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 15 de agosto

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Este sábado, 15 de agosto de 2026, se celebra el sorteo extraordinario de Julio de la Lotería Nacional con un primer premio de 1.500.000 euros a la serie. En la rifa de hoy se reparten un total de 105 millones de euros.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 15 de agosto de 2026:

Reintegros especiales

1, 2, 4

Primer premio

90742

Segundo premio

45289

Extracciones cuatro cifras

0635, 1664, 2018, 9455

Extracciones de tres cifras

444, 579, 598, 618, 683, 778, 821, 826, 832, 942

Extracciones dos cifras

13, 15, 21, 22, 24, 50, 59, 70, 78

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