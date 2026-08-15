Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: una semana del fuego de Niebla (Huelva)

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Incendio forestal en la Vall D'Uixó

Incendio forestal en la Vall D'Uixó / Fernando Bustamante / LEV

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Rosa Mari Sanz

Jose Real

Patricia López Avilés

Barcelona
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España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro.

La situación de los incendios en España es muy complicada especialmente en el sur y en el norte del país. En Huelva, el fuego de Niebla ya ha quemado más de 38.000 hectáreas y sigue avanzando con fuerza hacia nuevas zonas de Sevilla. Mientras tanto, en Huesca, un incendio ha obligado a que muchas personas tengan que dejar sus casas a toda prisa por seguridad. Lleva más de 11.000 hectáreas quemadas.

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