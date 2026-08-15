Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: una semana del fuego de Niebla (Huelva)

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro.

La situación de los incendios en España es muy complicada especialmente en el sur y en el norte del país. En Huelva, el fuego de Niebla ya ha quemado más de 38.000 hectáreas y sigue avanzando con fuerza hacia nuevas zonas de Sevilla. Mientras tanto, en Huesca, un incendio ha obligado a que muchas personas tengan que dejar sus casas a toda prisa por seguridad. Lleva más de 11.000 hectáreas quemadas.

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Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

El incendio de Niebla (Huelva) lleva una semana ardiendo El incendio declarado en Niebla (Huelva) ha quemado más de 38.000 hectáreas en la semana que lleva ardiendo. El fuego ha afectado a 11 localidades en las provincias de Huelva y Sevilla.

El fuego de El Recuenco (Guadalajara) sube a Nivel 2 tras la evacuación del municipio y confinar el de El Pozuelo El incendio forestal declarado en El Recuendo (Guadalajara) ha escalado a Situación Operativa nivel 2 por la evacuación preventiva del municipio y el confinamiento preventivo de El Pozuelo. Según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional se ha enviado un mensaje Es-Alert a los habitantes de la zona. El fuego ha sido detectado por un vigilante fijo a las 16.41 horas de este viernes. En las labores de extinción trabajan 18 medios, cinco de ellos aéreos, y 13 terrestres.

La Guardia Urbana detiene a un sospechoso por provocar el fuego de Collserola La Guardia Urbana ha detenido a un sospechoso por haber provocado presuntamente el incendio forestal que ha quemado unas 10 hectáreas esta viernes por la tarde en un punto del parque natural de Collserola situado en Barcelona, justo en el límite con Esplugues de Llobregat. Los Bomberos de la Generalitat y los de Barcelona han dado por estabilizado el fuego, que se ha declarado a las 15:40 horas en la zona de la montaña de Sant Pere Màrtir, cerca de la carretera de les Aigües, entre Barcelona. Ampliación en este artículo.

Levantan el confinamiento de Can Caralleu con el incendio de Collserola (Barcelona) estabilizado El confinamiento del barrio de Can Caralleu decretado a raíz del incendio forestal en la sierra de Collserola (Barcelona) se ha levantado sobre las 19.00 horas de este viernes, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado. Así se ha decidido después de que el los bomberos dieran por estabilizado el fuego, que se ha declarado sobre las 15.40 horas de este viernes en una zona próxima a la avenida Pearson de Barcelona y que ha calcinado unas 10 hectáreas de terreno forestal, mayoritariamente matorrales y árboles. El consistorio mantiene activado el Plan de Actuación Municipal (PAM) por Incendios Forestales en fase e Emergencia y, en lo que respecta a la movilidad, se han reabierto todas las vías, excepto el acceso a Collserola por la BV-1468, que todavía sufre afectaciones en el tramo entre Molins de Rei y Sarrià.

El incendio de Niebla, un fuego de "geometría inusual" marcado por la inversión térmica El dispositivo de extinción del incendio forestal de Niebla (Huelva), activo desde el 6 de agosto, combate un fuego de "una geometría inusual" marcado por fuertes inversiones térmicas matutinas que impiden el trabajo de los medios aéreos a primeras horas. Así lo ha explicado el director de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y director de Grandes Incendios Forestales, Alejandro García, en distintos vídeos publicados por el dispositivo andaluz contra el fuego Infoca a través redes sociales, en los que ha precisado que la estrategia se ha centrado en "ir cerrándole accesos" al avance de las llamas. "Cada vez que cerramos un kilómetro, salvaguardamos territorio, miles de hectáreas", ha señalado, destacando que el estrechamiento de los frentes evita que el fuego se expanda ampliamente con los cambios de viento.

Una tormenta complica las labores de extinción del incendio de Riglos (Huesca) El incendio declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue avanzando con fuerza tras un día "complicado" para las labores de extinción debido a la aparición de una tormenta a primera hora de la tarde que ha provocado un "comportamiento errático" del fuego, aunque algunos sectores del área afectada presentan una evolución favorable. Actualmente, el incendio se encuentra activo con un 40% de perímetro consolidado, han informado desde el dispositivo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón. En estos momentos, el flanco derecho es el que presenta mayor actividad --sector 2 y sector 4--. Además, los sectores 5 y 6 --cabeza flanco izquierdo y cabeza flanco derecho-- presentan propagaciones cambiantes a causa del viento errático.

Los bomberos dan por estabilizado el incendio de Collserola (Barcelona) Los bomberos han dado por estabilizado el incendio forestal que se ha declarado sobre las 15.40 horas de este viernes en una zona próxima a la avenida Pearson de Barcelona y que ha calcinado unas 10 hectáreas de terreno forestal de la sierra de Collserola. Así lo ha comunicado el tercer teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Seguridad, Albert Batlle, en una atención a medios desde un lugar próximo al punto en el que se ha iniciado este fuego, en cuya extinción participan una treintena de dotaciones aéreas y terrestres de los Bombers de la Generalitat y de Bombers de Barcelona. Batlle ha subrayado que el barrio de Can Caralleu continúa confinado porque, si bien el incendio está en fase "absolutamente estabilizada" y la afectación a la masa forestal ha sido mínima, todavía queda algún foco secundario que se espera que quede extinguido en los próximos minutos.

Se suman al incendio de Niebla dos pelotones de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil El operativo de la Guardia Civil en el incendio de Niebla (Huelva) ha incorporado en las últimas horas dos pelotones o módulos de intervención rápida (MIR) del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la unidad especializada del instituto armado en actuaciones en situaciones de catástrofes o graves riesgos. El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha explicado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que son agentes procedentes de las bases operativas de Sevilla y de Madrid, cuya llegada permite al instituto armado disponer de efectivos sobre el terreno las 24 horas del día. La Guardia Civil tiene encomendadas, entre otras, las labores de control de una docena carreteras en el área del incendio que están cerradas al tráfico o con restricciones bien porque son zonas de riesgo o porque son necesarias para el operativo de extinción.

10 hectáreas calcinadas