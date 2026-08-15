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El pueblo de Estana regula el acceso de vehículos para los que suban a Prat de Cadí

Estacionar en el aparcamiento del pueblo, con un aforo máximo de 80 vehículos, costará 5 euros

Prat de Cadí

Prat de Cadí / Turisme Cerdanya

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A partir de este sábado 15 de agosto, el pueblo de Estana (Baixa Cerdanya), punto de inicio de rutas de montaña que acceden a Prat de Cadí o el Pla de l'Àliga, regula el acceso de vehículos en su aparcamiento de visitantes.

Estacionar en el aparcamiento, con un aforo máximo de 80 vehículos, costará 5 euros. Por este motivo, se recomienda a las personas que tengan previsto visitar Estana o iniciar alguna de las excursiones de la zona que hagan la reserva previamente a través de la web accionatura.cat/prat-cadi-estana. La medida ha sido impulsada por la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Víllec i Estana, en colaboración con la Fundació Acció Natura y el Ajuntament de Montellà i Martinet.

También se ha instalado un cartel informativo al inicio de la carretera que sube a Estana desde Martinet, para que los conductores conozcan la situación antes de iniciar el ascenso.

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Con esta iniciativa, Estana adopta un sistema similar al que ya funciona en otros municipios de la Cerdanya y los Pirineos y en distintos espacios naturales protegidos. La voluntad, exponen, es compatibilizar la llegada de visitantes con una gestión más ordenada de la movilidad y la conservación del medio.

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