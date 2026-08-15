Cerdanya
El pueblo de Estana regula el acceso de vehículos para los que suban a Prat de Cadí
Estacionar en el aparcamiento del pueblo, con un aforo máximo de 80 vehículos, costará 5 euros
A partir de este sábado 15 de agosto, el pueblo de Estana (Baixa Cerdanya), punto de inicio de rutas de montaña que acceden a Prat de Cadí o el Pla de l'Àliga, regula el acceso de vehículos en su aparcamiento de visitantes.
Estacionar en el aparcamiento, con un aforo máximo de 80 vehículos, costará 5 euros. Por este motivo, se recomienda a las personas que tengan previsto visitar Estana o iniciar alguna de las excursiones de la zona que hagan la reserva previamente a través de la web accionatura.cat/prat-cadi-estana. La medida ha sido impulsada por la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Víllec i Estana, en colaboración con la Fundació Acció Natura y el Ajuntament de Montellà i Martinet.
También se ha instalado un cartel informativo al inicio de la carretera que sube a Estana desde Martinet, para que los conductores conozcan la situación antes de iniciar el ascenso.
Con esta iniciativa, Estana adopta un sistema similar al que ya funciona en otros municipios de la Cerdanya y los Pirineos y en distintos espacios naturales protegidos. La voluntad, exponen, es compatibilizar la llegada de visitantes con una gestión más ordenada de la movilidad y la conservación del medio.
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