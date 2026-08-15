Un español sufre un accidente en China y alucina con lo que le pasa en el hospital: "Estoy flipando"

La sanidad funciona de forma diferente en cada país y no todos los sistemas ofrecen las mismas condiciones a la hora de recibir atención médica. Los tiempos de espera, la forma de ser atendido o los trámites que hay que hacer pueden cambiar mucho dependiendo del lugar.

Además, en muchos países es obligatorio contar con un seguro médico, algo especialmente importante cuando se trata de viajar al extranjero. Un accidente o cualquier problema de salud puede acabar suponiendo un gasto importante, por lo que tener una buena cobertura puede marcar la diferencia a la hora de recibir atención médica.

Los médicos que ejercen en la sanidad privada denuncian la precariedad laboral que puede provocar fuga de talentos / Freepik

Esto es lo que ha vivido Enrique Alex durante su viaje a China. El creador de contenido suele compartir en sus redes sociales cómo es su día a día cuando visita otros países y, en esta ocasión, ha contado la experiencia que ha tenido después de sufrir un accidente y acabar en un hospital chino.

El influencer explicó que desde el primer momento se quedó sorprendido por la rapidez con la que le atendieron, ya que apenas habían pasado unos minutos cuando ya estaba realizándose una prueba: "Estoy flipando de cómo funciona todo. Aquí me han atendido al instante. A los cinco minutos estaba dentro de una máquina de resonancia magnética".

Además, Enrique Alex dejó claro que tenía un seguro que cubría toda la atención, algo que le permitió no tener que preocuparse por el coste del tratamiento. Aunque el aspecto del hospital no fue precisamente lo que más le gustó, sí terminó quedándose con la rapidez del servicio: "Todo cubierto con mi seguro. Es verdad que el hospital parece un poco una cárcel, pero ojalá pareciese una cárcel en todo el mundo si eso significase que va a funcionar tan bien como aquí".

Durante su visita también descubrió que la forma de identificar a los pacientes es bastante diferente a la que conocemos en España: "Los chinos no tienen DNI, se ponen ahí, le escanean la cara y esa es la identificación".

El creador de contenido contó cómo fue el proceso para recibir las medicinas después de ser atendido, y en su caso, podía recibir medicina occidental o medicina tradicional china dependiendo de lo que necesitara: "Me van a dar las medicinas gratis. Dependiendo de lo que te pase te dan medicina occidental o medicina tradicional china. Me llevo dos cajas de unas pastillas de medicina tradicional y una pomada de medicina tradicional".

El proceso para tramitar la atención también le llamó la atención, ya que tuvo que utilizar su dedo para firmar y hacerse varias fotografías junto al pasaporte y a la herida: "Es curioso que cuando llegas tienes que firmar con tu dedo y, supongo que para el seguro, te hacen muchas fotos junto a tu pasaporte, de tu herida con tu pasaporte...".

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A pesar de todo, lo que más sorprendió a Enrique Alex fue el poco tiempo que pasó en el hospital: "Desde que he llegado al hospital hasta que me voy, con resonancia incluida, han pasado 40 minutos".

Fuente: Sport