Una de cada cuatro estaciones de Rodalies y Regionals está en obras de remodelación

De las 201 estaciones que conforman la red de Rodalies y Regionals de Catalunya, al menos 47 están inmersas en obras de mejora o tienen actuaciones previstas de forma inminente. Así, una de cada cuatro estaciones de la red ferroviaria catalana (un 23,4%) se encuentra en proceso de remodelación. Así lo anunció la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en la última atención a los medios de comunicación que ofreció antes de sus vacaciones de verano. Para la consellera, las cifras, que corresponden a estaciones bajo titularidad tanto de Adif como de Renfe, son uno de los principales indicadores del escenario de "mejora progresiva" en el que, según afirma, está inmerso Rodalies tras la crisis derivada del accidente de Gelida, sucedido hace ya prácticamente siete meses.

"La estación, finalmente, es la puerta de entrada al sistema de Rodalies y su buen funcionamiento habla del sistema que se encontrarán después los usuarios", explica la consellera. En concreto, según detallaron fuentes de Adif y Renfe, en estas 47 estaciones las máquinas ya están trabajando, han dejado de hacerlo hace poco o bien las obras empezarán en las próximas semanas. Entre ellas, destacan las dos grandes obras que deben redibujar el mapa de la movilidad en Barcelona: las de Barcelona-Sants y la futura estación de La Sagrera. En Sants, la primera fase de los trabajos aún se alargará hasta 2028 –aunque el acceso principal a la estación por la plaza dels Països Catalans se cerrará a partir de septiembre– y su objetivo es ampliar las zonas destinadas a Rodalies en un 85%. El conjunto de las obras acabará, si se respeta el calendario, en 2032.

Por su parte, La Sagrera sigue sin tener una fecha clara de reapertura, pese a que ya hay presupuestos contratados hasta los 1.270 millones de euros. Poco ha trascendido estos últimos meses del nuevo 'hub' ferroviario del norte de Barcelona. Lo visitó el ministro de Transportes, Óscar Puente, sin que lo acompañaran periodistas en su primera visita oficial a Catalunya tras el accidente de Gelida. Adif, por el momento, se limita a asegurar que la estación está "en servicio y sin parada" para los Rodalies a la espera de que se reforme la "arquitectura interior" de la parada.

Nueve estaciones nuevas

La Sagrera es una de las nueve estaciones "nuevas" que Adif está construyendo en Catalunya. La acompañan en esta clasificación instalaciones que hasta ahora no figuraban en los mapas, como Reus Bellissens –que tiene que dar servicio a los equipamientos del este de la capital del Baix Camp y ha costado unos 10 millones de euros– o las nuevas estaciones en la T1 y la T2 del aeropuerto de El Prat, ya acabadas y recibiendo trenes en pruebas. Adif, por otra parte, también cataloga como nuevas estaciones todos aquellos edificios que ha levantado desde cero en paradas que ya formaban parte de la red. Se incluyen aquí estaciones como la de Parets del Vallès –que se está acabando en el marco de las obras de desdoblamiento de la R3 y ha costado 12,3 millones– , Port Aventura, que costó 15,7 millones, o Montcada Bifurcació, que ha costado siete millones.

También figuran en la lista como nuevas estaciones los nuevos apeaderos de los tramos soterrados. Es el caso de Sant Feliu de Llobregat, donde ya se ha derribado la histórica estación –una de las más antiguas de Catalunya– y las obras de la nueva han costado unos 22,8 millones de euros. Igual sucede con Montcada i Reixac, donde, a la espera de que no sorprendan nuevos socavones o afectaciones en los edificios cercanos, las vías también deben soterrarse. De momento, no hay un presupuesto para la estación, aunque el conjunto de la obra ya se acerca a los 1.000 millones y no se espera que esté acabada antes de 2030.

Accesibilidad

En las estaciones de Adif ya existentes, hay 16 estaciones que tienen previsto mejorar su accesibilidad, normalmente mediante la instalación de un paso soterrado y ascensores o escaleras mecánicas. En total, Adif trabaja o está previsto que lo haga en Castelldefels, Viladecans, Montcada-Ripollet, La Granada, L'Arboç, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Fornells de la Selva, Celrà, Sant Jordi Desvalls, Vilajuïga, Colera, Camallera y Bordils-Julià. La compañía ferroviaria desembolsará en estas estaciones un total de más de 180 millones de euros y tiene previsto acabar la gran mayoría en el primer semestre de 2027. Además, la empresa ya tiene contratados proyectos para Fabra i Puig, El Clot, Figueres, Mollet-Santa Rosa, Sant Sadurní d'Anoia, Tordera y Montcada i Reixac-Manresa. En los últimos años, también se ha rehabilitado la cubierta de la estación de França, se ha renovado el pavimento de paseo de Gràcia y de la Molina y se ha cambiado todo el entorno de la estación de Girona.

A las obras de las estaciones que son competencia de Adif hay que sumarles las de Renfe, que son todas las del ámbito de Barcelona excluyendo las que están en la misma capital catalana. La operadora ferroviaria, ahora en manos del nuevo consejero delegado, Òscar Playà, tiene previsto renovar integralmente las estaciones de Cornellà, el Clot, Molins de Rei, Santa Perpètua-La Florida y Llinars del Vallès, con una inversión en total de cerca de 20 millones de euros. La mayoría de las obras ya están en marcha y estarán listas para el segundo trimestre de 2027. Además, ya están en concurso las renovaciones de las estaciones de El Papiol y de Gelida.

Se añaden a estas obras la parte del plan A Punto de Renfe en Catalunya, que dejará cuatro millones de euros entre las estaciones de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig y Sant Celoni. Son actuaciones que básicamente "lavan la cara" de los apeaderos y embellecen sus vestíbulos y estarán listas para enero de 2027.