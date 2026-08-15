La Alhambra abre al público después de inspeccionar el monumento tras el terremoto de Granada

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha abierto a las once de la mañana sus instalaciones, unas tres horas después de su horario habitual, después de que un equipo especializado haya realizado inspecciones en el conjunto monumental, que no ha sufrido daños.

Fuentes del complejo monumental, históricamente el más visitado del país, han explicado en una nota que la prioridad de la Alhambra es garantizar la seguridad de sus trabajadores y de los visitantes, así como la conservación de sus monumentos. Tras el episodio sísmico, marcado por el terremoto de intensidad 5 registrado esta madrugada y con epicentro en Alhendín, el Patronato ha realizado una primera revisión de sus espacios patrimoniales.

Sin incidencias relevantes

Las inspecciones desarrolladas por los equipos especializados del monumento, junto con el equipo de bomberos, confirman que tanto los palacios, murallas y demás estructuras históricas como las zonas ajardinadas no han detectado incidencias relevantes.

El Patronato de la Alhambra y Generalife asegura que su equipo técnico permanece en constante labor de inspección, supervisión y seguimiento preventivo de todo el conjunto monumental con el fin de garantizar la protección de este enclave único.

Como parte de este protocolo permanente de vigilancia, continúan las labores de evaluación de manera periódica para comprobar el comportamiento de las estructuras y de los espacios verdes, sin que hasta el momento se hayan identificado incidencias relevantes relacionadas con los recientes terremotos.

A las 11:00 horas se ha procedido a la reapertura al público, unas tres horas después del horario habitual, y una vez que se ha establecido la total seguridad para sus trabajadores y visitantes.

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Respecto a las personas que disponían de entrada para visitar hoy la Alhambra, se les ofrecerá la devolución del importe o una reasignación de horario en la jornada de este sábado.